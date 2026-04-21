Τσίπρας για Μπουτάρη, για Συμφωνία των Πρεσπών και το δημοψήφισμα του 2015

Πλήθος κόσμου από την πολιτική σκηνή της χώρας έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη το βράδυ της Τρίτης (21/04) στο κέντρο της Αθήνας, όπου συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας.

Το πάνελ παρουσίασης του βιβλίου «Γιάννης Μπουτάρης – Η πολιτική αλλιώς» από τις εκδόσεις Πατάκη, ξεκίνησε λίγο μετά τις 20:30, στο Public Café στην πλατεία Συντάγματος.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη και τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη παρουσίασε ο κ. Τσίπρας συνομιλώντας με τον συγγραφέα Λεωνίδα Μακρή.

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε ομιλία κατά την παρουσίαση του βιβλίου που αφιερώνεται στον Γιάννη Μπουτάρη, αναδεικνύοντας τη σημασία της πολιτικής εντιμότητας και του θάρρους στις κρίσιμες στιγμές της χώρας.

Η σχέση των δύο ανδρών χτίστηκε σε δύσκολους μνημονιακούς καιρούς, όταν ο πρώην πρωθυπουργός ηγείτο της πρώτης αριστερής κυβέρνησης και ο Μπουτάρης υπηρετούσε ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης με πρωτοποριακές και βαθιά προοδευτικές αντιλήψεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε στην ομιλία του ότι με τον Γιάννη Μπουτάρη δεν είχαν μόνο πολιτικές συμπτώσεις, αλλά και σημαντικές διαφωνίες. Μάλιστα, υπογράμμισε πως κυρίως μέσα από αυτές τις διαφορετικές απόψεις οικοδομήθηκε μια προσωπική σχέση γεμάτη αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη.

Ο Γιάννης Μπουτάρης στήριξε κριτικά την κυβερνητική προσπάθεια για απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα του 2015.

Στήριξη Συμφωνίας Πρεσπών

Η μεγαλύτερη απόδειξη θάρρους και αποφασιστικότητας του Γιάννη Μπουτάρη, σύμφωνα με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ήταν η στήριξή του στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή η επιλογή δεν ήταν καθόλου εύκολη για έναν δήμαρχο Θεσσαλονίκης, καθώς απαιτούσε να αντιμετωπίσει φαντάσματα του παρελθόντος και να πολεμήσει στερεότυπα δεκαετιών σχετικά με τη γειτονική χώρα.

Ο Μπουτάρης στάθηκε απέναντι στους κερδοσκόπους της εθνικοφροσύνης, αγνοώντας το πολιτικό κόστος που διαχρονικά έχει επιβαρύνει τόσο τη Θεσσαλονίκη όσο και ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκάλυψε στην ομιλία του μια χαρακτηριστική συζήτηση που είχαν οι δύο τους, στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Μπουτάρης τον ρώτησε τότε αν ήταν σίγουρος ότι θα αντέξει την πίεση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ακόμη και οι δικοί του άνθρωποι αντιδρούσαν έντονα. Η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού ήταν ξεκάθαρη: δεν άξιζε να κατέχει αυτή τη θέση αν δεν τολμούσε να προχωρήσει. Τότε το πρόσωπο του Μπουτάρη φωτίστηκε και δήλωσε την πλήρη στήριξή του.

«Λείπουν από το πολιτικό μας σύστημα…»

Όπως σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας «λείπουν σήμερα από το πολιτικό μας σύστημα σε όλο του το εύρος άνθρωποι σαν τον Γιάννη Μπουτάρη. Αφοσιωμένοι στο λαό και την αλήθεια, ξένοι σε κάθε ιδέα και πρακτική διαχωρισμών και αυταρχισμού, ικανοί να πείσουν με την ειλικρίνεια και την εντιμότητά τους την πλειοψηφία που θέλει ένα καλύτερο μέλλον». Επισήμανε μάλιστα πως «η εικόνα του πολιτικού μας συστήματος, η αδυναμία του να πείσει, η ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο, το επιβεβαιώνει. Όταν μάλιστα η κοινωνική ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά, τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, την οικονομία, την ίδια τη χώρα».

Τότε δεν υπήρχαν απευθείας αναθέσεις

Την προσοχή των ομιλητών απέσπασε όμως και ένας μικρός διάλογος ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Χαρδαλιά. Ο πρώην πρωθυπουργός θυμήθηκε την περίοδο που ήταν μηχανικός εποπτείας δημοτικών έργων στον Βύρωνα και την αυστηρή εποπτεία του Νίκου Χαρδαλιά:

Ο περιφέρειάρχης Αττικής ανέσυρε ότι για ένα συγκεκριμένο δημόσιο έργο στο οποίο συνεργάστηκε με τον Αλέξη Τσίπρας υπηρχαν 17 συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Στοιχείο που προκάλεσε την παρατήρηση του πρώην πρωθυπουργού: «Τότε δεν υπήρχαν απευθείας αναθέσεις…»