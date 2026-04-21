Μην ψάχνεις, βρες στο
Επιχείρηση «σκούπα» στον Ασπρόπυργο- Κλεμμένα όπλα, ρευματοκλοπές και 10 συλλήψεις- ΒΙΝΤΕΟ

Οι Αρχές εντόπισαν πινακίδες κυκλοφορίας, έκοψαν 30 κλήσεις, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε επιχείρηση ανακύκλωσης, η οποία λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί σε οικισμό του Ασπροπύργου, με τις Αρχές να προχωρούν σε δέκα συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε σπίτια εντοπίστηκαν δύο κλεμμένες κυνηγητικές καραμπίνες, πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ξηλώθηκαν πάνω από δύο χιλιόμετρα καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπή.

 

Παράλληλα, κόπηκαν 30 κλήσεις για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση ζώνης, έλλειψη παιδικών καθισμάτων, έλλειψη ΚΤΕΟ, μη χρήση κράνους κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις δύο καραμπίνες είχε δηλωθεί η κλοπή τους το 2025 από τις περιοχές του Περάματος και της Θήβας, ενώ διερευνάται η προέλευση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και σε επιχείρηση ανακύκλωσης, η οποία λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Μάλιστα, οι Αρχές κατάσχεσαν και ένα φορτηγό γεμάτο με στερεά απόβλητα.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

