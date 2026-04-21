Χαϊδάρι: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι του σχολείου της

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες για την υπεράνθρωπη προσπάθεια της ιατρικής ομάδας να κρατήσει στη ζωή τη 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι.

Αν και η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού παραμένει κρίσιμη, καθώς η πτώση από ύψος τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι προκάλεσε βαρύτατους τραυματισμούς.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε το δράμα που εκτυλίχθηκε: «Κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους… Το παιδί μεταφέρθηκε στο Αγία Σοφία από το Αττικό βαριά τραυματισμένο και διασωληνωμένο». Όπως εξήγησε, οι γιατροί εντόπισαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη βάση του κρανίου, αιμοθώρακα και κατάγματα στη λεκάνη, οδηγώντας την ανήλικη αμέσως στο χειρουργείο.

«Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί»



Ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε το μέγεθος της προσπάθειας των γιατρών, σημειώνοντας: «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα». Κατέληξε αναφέροντας πως, παρά τη δραματική εξέλιξη, «το κορίτσι βγήκε ζωντανό, τώρα είναι σε καταστολή, είμαστε αισιόδοξοι».

Το χρονικό

Το σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα (20/04), γύρω στις 11:00 το πρωί, κατά τη διάρκεια του σχολικού διαλείμματος και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οφείλεται σε ατύχημα. Το συμβάν προκάλεσε τεράστια αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η διεύθυνση του σχολείου ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την 13χρονη αρχικά στο Αττικό Νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων για την εξειδικευμένη αντιμετώπιση των τραυμάτων της.