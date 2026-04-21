Κρήτη: Ο γιος της εξαφανισμένης Ελευθερίας «σπάει» τη σιωπή του- «Το μυαλό μου πάει σε πολλά»

Σε αγωνία παραμένει η οικογένεια της 43χρονης Ελευθερίας από τις Δάφνες Ηρακλείου, καθώς η γυναίκα αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής.

Η υπόθεση πήρε σκοτεινή τροπή με τον θάνατο του πρώην συντρόφου της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός έξω από εκκλησία με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Μπροστά στην τραγική αυτή εξέλιξη, οι συγγενείς της αγνοούμενης δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια: έχουν βγει στους δρόμους και χτενίζουν κάθε πιθανή διαδρομή που μπορεί να ακολούθησε η 43χρονη.

«Το μυαλό μου πάει σε πολλά»

Όπως λέει ο γιος της στο protothema.gr, η Ελευθερία ήταν μαζί τους μέχρι το βράδυ του Σαββάτου και έκτοτε εξαφανίστηκε ενώ ο πρώην σύντροφός της βρέθηκε στο επίκεντρο καθώς μέχρι να χωρίσουν ήταν ο πιο κοντινός της άνθρωπος.

«Από τη στιγμή που μάθαμε ότι βρέθηκε νεκρός βγήκαμε στους δρόμους, σε όλες τις πιθανές διαδρομές να ψάξουμε. Η μητέρα μου αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής στις 11. Τελευταία φορά την είδα το βράδυ του Σαββάτου που ήμασταν όλοι μαζί στο σπίτι.

Ο πρώην της ήταν στο επίκεντρο γιατί ήταν ο πιο κοντινός της άνθρωπος μέχρι να χωρίσουν, πριν από δύο μήνες.

Όχι, όμως, ότι έκρυβε κάτι. Τα πήγαιναν καλά, δεν είχε γίνει κάτι και μετά που χώρισαν. Ούτε να μας απειλήσει, ούτε κάποια ένταση μεταξύ τους ή μεταξύ μας.

Το μυαλό μου πάει σε πολλά, άλλα αυτό που θέλω να δω τώρα είναι ένα "σημάδι" από τη μητέρα μου. Δεν ξέρω να είχε κάτι σοβαρό να την απασχολεί. Αν είχε το οτιδήποτε θα είχε ζητήσει βοήθεια τουλάχιστον από εμάς», τονίζει ο γιος της 43χρονης αγνοούμενης.