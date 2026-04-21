Ζάκυνθος: 33χρονος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία επιτέθηκε σε αστυνομικούς με μαχαίρι

Ένα ολονύκτιο «θρίλερ» έθεσε σε συναγερμό τις Αρχές στην Ζάκυνθο με πρωταγωνιστή έναν 33χρονο ο οποίος κινητοποίησε τις αστυνομικές δυνάμεις, με διαδοχικές επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, ο 33χρονος είχε καταγγελθεί από την πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ από την πρώτη στιγμή κρίθηκε επικίνδυνος, καθώς φέρεται να ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, ενώ υπήρχαν και πληροφορίες πως οπλοφορεί. Μάλιστα, πρόκειται για άτομο, σύμφωνα αστυνομικές πηγές, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Το ολονύχτιο κυνηγητό

Το περιστατικό εξελίχθηκε σε ένα πρωτοφανές κυνηγητό, με τον δράστη να καταφέρνει να διαφεύγει τρεις φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης επιχείρησης εντοπισμού του, ο 33χρονος φέρεται να έστησε ενέδρα σε περιπολικό, επιτιθέμενος με μαχαίρι και χτυπώντας το τζάμι του οχήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Οι απειλές προς τους αστυνομικούς με το μαχαίρι το οποίο είχε επάνω του ήταν συνεχείς, προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψή του και να διαφύγει. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 33χρονος δεν δίστασε να επιστρέψει στην ίδια περιοχή το βράδυ, στην περιοχή Παναγούλα, έξω από την πόλη της Ζακύνθου, αναζητώντας την πρώην σύντροφό του, η οποία, όμως, είχε ήδη τεθεί υπό αστυνομική προστασία.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν εκ νέου, καθώς κατευθυνόταν προς το σπίτι του. Ακολούθησε καταδίωξη στην περιοχή των παλαιών εργατικών κατοικιών, κατά την οποία ο 33χρονος τραυμάτισε αστυνομικό και κατάφερε για δεύτερη φορά να διαφύγει.

Η τρίτη και τελική επιχείρηση στήθηκε συντονισμένα από τις Αρχές, οι οποίες είχαν θέσει υπό διακριτική επιτήρηση την περιοχή. Ο δράστης εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του και, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει για ακόμη μία φορά, συνελήφθη.

Ο 33χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, ενώ ανατριχίλα προκαλεί γεγονός πως η πρώην σύντροφος του 33χρονου έζησε τον «εφιάλτη» αυτόν μαζι με το ανήλικο παιδί της