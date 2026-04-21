Λιοσίων: «Ήθελα να βάλω τέλος στη ζωή μου» αλλά «το βράδυ κοιμήθηκα»- Τι κατέθεσε ο Σουδανός για την ανήλικη που παρέσυρε

«Στο σημείο δεν υπήρχε κάποια διάβαση και η κοπέλα πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά. Μετά τη σύγκρουση πανικοβλήθηκα αλλά στη συνέχεια πήγα και παραδόθηκα».

Σε βάρος του 16χρονου Σουδανού ασκήθηκαν διώξεις, σε βαθμό κακουργήματος, για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής και όλα αυτά χωρίς καν να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Γνώριμος των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές. Σε ηλικία 14 ετών είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές δύο σχολείων στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα ωστόσο, και ο 20χρονος που παρουσιάστηκε στο τμήμα, εμπλέκεται στο κύκλωμα ναρκωτικών που εμπλέκεται και ο 16χρονος.

Είναι μέλος της ίδιας συμμορίας. Σε αυτήν τη συμμορία εμπλέκονται επίσης η μητέρα και ο πατριός του 16χρονου, καθώς και οι δύο αδερφές του 20χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του MEGA, ο 16χρονος κατέθεσε στις Αρχές: «Η μηχανή ανήκει στην 20χρονη. Την γνωρίζω αρκετά χρόνια, από το σχολείο, όπως και με τον 20χρονο φίλο της. Τους ξέρω και τους δύο πολύ καλά. Τους ζήτησα την μηχανή πριν από δύο εβδομάδες για να μπορέσω να δουλέψω ως delivery, ήθελα να βοηθήσω την μητέρα μου που έχει οικονομικά προβλήματα. Τους έδωσα μερικά χρήματα για να τους ευχαριστήσω».

Και συμπλήρωσε: «Κινούμασταν στη Λιοσίων με ταχύτητα περίπου 60 χιλιόμετρα, φορούσαμε και οι δύο κράνη. Είδα μία κοπέλα να περνάει τον δρόμο και να κοιτάζει από την απέναντι πλευρά. Αμέσως πάτησα φρένο αλλά δεν μπόρεσα να την αποφύγω και την χτύπησα. Πέσαμε όλοι στον δρόμο».

Από την πλευρά του, ο 20χρονος έχει καταθέσει: «Έχω σχέση με την 20χρονη και μου είχε παραχωρήσει την μηχανή. Είχε δώσει σε εμένα το μοναδικό κλειδί την μηχανής και την οδηγώ περίπου έναν χρόνο. Πολύ παλιά την είχα δώσει σε έναν ξάδερφό μου, μια – δυο φορές. Είχα να την χρησιμοποιήσω 13 ημέρες. Την είχα αφήσει εκεί που παρκάρω πάντα. Το Σάββατο πήρα το κλειδί από την τσάντα της 20χρονη και πήγαμε μαζί να πάρουμε το μηχανάκι, όμως δεν ήταν εκεί. Αρχίσαμε να ψάχνουμε και στην συνέχεια πήγαμε στο τμήμα να δηλώσουμε κλοπή».

Ο 16χρόνος θα ισχυριστεί πως ένιωσε και τύψεις: «Έπαθα σοκ, ‘κοκκάλωσα’. Φοβήθηκα πάρα πολύ και πήρα το μηχανάκι και έφυγα με τον φίλο μου. Αφήσαμε κάπου το μηχανάκι, δεν θυμάμαι πού, και πήραμε μετρό. Ήμασταν και οι δύο πολύ αγχωμένοι και τρομαγμένοι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να αυτοκτονήσω. Πήρα τηλέφωνο τον 20χρονο φίλο μου και του είπα τι έγινε, εκείνος δεν μου έλεγε τίποτα, τα είχε χαμένα. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα, δεν γύρισα σπίτι μου. Είχα μετανιώσει για ό,τι έκανα. Το πρωί που ξύπνησα πήρα την απόφαση να πάω να παραδοθώ».