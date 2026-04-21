Ο Ακύλας πάει στη Βιέννη με την Παρθένα Χοροζίδου- Τι θα φοράει στη σκηνή;

Ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ η συνέντευξη Τύπου της ελληνικής αποστολής για τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision 2026, με τον Ακύλα και τον Φωκά Ευαγγελινό να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τη σκηνική παρουσία και την προετοιμασία τους.

Με φόντο τη συμμετοχή της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό, ο εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής με το «Ferto» και ο creative director παρουσίασαν στους δημοσιογράφους το πλάνο τους για τη σκηνική απόδοση του κομματιού στη Βιέννη, όπου ο καλλιτέχνης θα εμφανιστεί στον Α’ Ημιτελικό στις 12 Μαΐου, στην 4η θέση.

Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε ότι σε αντίθεση με το «Sing for Greece» στη σκηνή θα χρησιμοποιήσει χειλόφωνο, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Όπως δήλωσε: «Το χειλόφωνο είναι πολύ αβανταδόρικο, γιατί μπορώ να κάνω όλες μου τις κινήσεις με τα χέρια μου και πιστεύω ότι είναι καλό, ότι σε όλο το promo tour έβγαινα με το μικρόφωνο στο χέρι, ώστε η μεγάλη έκπληξη να γίνει εκεί, στον Α' Hμιτελικό».

Στη σκηνή, όπως ανακοινώθηκε θα βρίσκονται μαζί του, μεταξύ άλλων, η Παρθένα Χοροζίδου, καθώς και οι Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Καρυπίδης. Αναφερόμενος στη σκηνική παρουσία, ο Φωκάς Ευαγγελινός εξήγησε τον ρόλο των καλλιτεχνών που θα πλαισιώσουν τον Ακύλα, λέγοντας: «Αυτοί είναι 4 χαρακτήρες, που θα συναντήσουν τον ήρωά μας μέσα της διάρκεια της τρίλεπτης αυτής ιστορίας. Κρατάμε πάντα τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο Ακύλας μαζί με την ομάδα του, στο video game».

Για το styling της εμφάνισής, ο τραγουδιστής αρκέστηκε να αποκαλύψει ότι θα είναι έκπληξη και πως πρόκειται για μία εξέλιξη της εικόνας που έχει ήδη παρουσιάσει: «Είναι η εξέλιξη αυτού του πόκεμον, που είδατε στο "Sing for Greece"». Παράλληλα, ο Ακύλας αποκάλυψε ότι το 12άρι του θα το έδινε στην Κύπρο και την Adigoni Buxton, σημειώνοντας: «Θα έδινα το 12άρι μου στην Adigoni, η οποία είναι απίστευτη. Μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της Κύπρου φέτος και το "Jalla"».

Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης στάθηκε και στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, μετά από χειρουργική επέμβαση που έκανε λόγω της αμυγδαλίτιδας που τον ταλαιπώρησε, καθησυχάζοντας: «Ευτυχώς είμαι καλά, μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε τέλεια». Σε ερώτηση για τα γούρια του, απάντησε: «θα είναι η ομάδα μου και οι φίλοι που θα είναι εκεί και θα με κάνουν να νιώθω ασφάλεια, λίγο πριν βγω στη σκηνή. Μου έχει δώσει πολύς κόσμος φυλαχτά και γούρια, που θα τα πάρω μαζί μου».

Ο τραγουδιστής δεν απέφυγε επίσης, να μιλήσει και για το άγχος ενόψει της εμφάνισης του στη σκηνή της Βιέννης: «Έχω. Φοβάμαι ότι θα πάθω κακό, από τόσο άγχος, αλλά πραγματικά νιώθω μία σιγουριά, γιατί όλη η ομάδα έχει δουλέψει τόσο σκληρά για αυτό το πρότζεκτ, οπότε πιστεύω ότι ασφάλεια, και πως θα πάμε καλά! Άγχος δεν γίνεται να μην έχω, έχω πάντα. Πριν πατήσω το πόδι μου στη σκηνή τρέμω, αλλά όταν ανεβαίνω συμβαίνει κάτι μαγικό».

Από την πλευρά του, ο Φωκάς Ευαγγελινός υπογράμμισε το συμβολικό φορτίο της συμμετοχής στη Eurovision με το «Ferto» αναφέροντας: «Ο Ακύλας πρεσβεύει ένα όνειρο μίας νέας γενιάς, όχι τόσο επιφανειακά όπως λένε κάποιοι στίχοι. Οι νέοι άνθρωποι ζητάνε με ωραίο και ρυθμικό τρόπο και αυτό πρεσβεύει ο Ακύλας. Ξεκίνησε τραγουδώντας στον δρόμο και αυτή τη στιγμή είναι ο Νο1 στην Ευρώπη. Αυτό εμένα με συγκινεί!».

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα για το αποτέλεσμα που θα τον ικανοποιούσε, ο Ακύλας δήλωσε: «Εγώ και όλη η ομάδα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω το 200% του εαυτού μου, έχω ξεπεράσει σίγουρα τα όρια του εαυτού μου, για να πάει αυτή η συμμετοχή καλά. Η θέση δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, είναι παρα πολλοί οι παράγοντες, αλλά ελπίζω στο τέλος όλοι αυτοί οι κόποι να ανταμειφθούν».

Σημειώνεται ότι το 12άρι της ελληνικής επιτροπής στον Μεγάλο Τελικό θα ανακοινώσει η περσινή εκπρόσωπος, η Κλαυδία, ενώ στον σχολιασμό των δύο ημιτελικών και του τελικού επιστρέφουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει τον Α’ και Β’ Ημιτελικό στις 12 και 14 Μαΐου και τον Μεγάλο Τελικό στις 16 Μαΐου, με πλήρη κάλυψη από την ΕΡΤ1, το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, την ERT World και το ERTFLIX.