Κρήτη: Αγωνία για τη 43χρονη μητέρα- Η αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της που πυροδοτεί εφιαλτικά σενάρια

Την σκότωσε και αυτοκτόνησε;

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οικείοι και αρχές για την τύχη μιας 43χρονης μητέρας τριών παιδιών από τις Δαφνές Ηρακλείου, που έχει εξαφανιστεί από το πρωί της Κυριακής. Η υπόθεση πήρε τραγική τροπή με την αυτοκτονία του 40χρονου πρώην συντρόφου της, γεγονός που έχει οδηγήσει τους συγγενείς της να εκφράσουν ανοιχτά τον φόβο ότι ο άνδρας μπορεί να της έχει προξενήσει κακό προτού θέσει τέλος στη ζωή του. Όπως ανέφεραν στενά συγγενικά της πρόσωπα, στο patris.gr η 43χρονη διατηρούσε σχέση μαζί του για περίπου έναν χρόνο, ωστόσο είχαν χωρίσει, καθώς όπως υποστηρίζουν είχαν αντιληφθεί ότι αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. «Φοβόμαστε ότι της έχει κάνει κακό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αδελφός της, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του άνδρα δημιουργεί πολλά ερωτήματα, ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να δώσει τέλος στη ζωή του. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά, ενώ η αγωνία της οικογένειας κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες χωρίς κάποιο ίχνος της αγνοούμενης.

Αυτοκτόνησε ο 40χρονος πρώην σύντροφός της ενώ ήταν στο «κάδρο» των ερευνών για την εξαφάνιση της

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός έχοντας βάλει τέρμα στην ζωή του με κοντόκανη καραμπίνα. Όπως έγινε γνωστό ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στις αρχές πριν αυτοκτονήσει καθώς από την πρώτη στιγμή οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ έδειχναν ότι σχετίζεται με την υπόθεση εξαφάνισης της αγνοούμενης μητέρας καθώς το πρώην ζευγάρι είχε χωρίσει με επεισοδιακό τρόπο πριν από περίπου δύο μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος είχε κληθεί στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου κατέθεσε για την εξαφάνιση της γυναίκας. Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πότε την είδε τελευταία φορά και του ζήτησαν να παραμείνει στην πόλη, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου για την έρευνα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έφερε γρατζουνιές στο πρόσωπο, τις οποίες απέδωσε σε πτώση από μηχανάκι. Την ίδια ώρα, όμως, προέκυψαν στοιχεία που αναφέρουν ότι το πρωί της Κυριακής ο 40χρονος, αυτόχειρας πλέον, σε κατάσταση υπερέντασης, ζήτησε από καφετέρια στην περιοχή των Αθανάτων Ηρακλείου, να του καλέσουν ταξί. Αστυνομικοί αναζήτησαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ κλήθηκε για κατάθεση και η οδηγός του ταξί. Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 40χρονος

Ο 40χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας κυνηγετική καραμπίνα, ενώ στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς του, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν την τραγική εξέλιξη. Στο σημείο όπου εντοπίστηκε ο άνδρας βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και ιατροδικαστής, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί ερευνούν εξονυχιστικά και την κατοικία του, αναζητώντας στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως τόσο στις συνθήκες θανάτου του όσο και στην υπόθεση της εξαφάνισης. Οι συγγενείς του 40χρονου εκφράζουν τη δυσπιστία τους τόσο για το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας όσο και για οποιαδήποτε εμπλοκή του στην εξαφάνιση της 43χρονης, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.