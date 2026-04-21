Συγκλονίζει η αδελφή της 19χρονης: «Η Μυρτώ πέθανε, σας νοιάζει;»

Η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά παραμένει στο επίκεντρο της επικαιρότητας, με τις εξελίξεις να είναι συνεχείς και το κλίμα ιδιαίτερα βαρύ για την οικογένεια.

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο σκηνικό, η αδελφή της άτυχης κοπέλας δεν άντεξε και ξέσπασε δημόσια, απαντώντας σε σχόλια που, όπως φαίνεται, ξεπερνούν κάθε όριο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τοποθετήθηκε με εμφανή συναισθηματική φόρτιση και απηύθυνε έκκληση να ανοίξουν τα στόματα: «Όλοι ξέρουν και πρέπει να μιλήσουν. Δεν θέλετε να μιλήσετε για αυτόν τον πατέρα και αυτή τη μάνα; Μιλήστε για τη συνείδησή σας. Αλλιώς μην βγείτε καν στα κανάλια. Είναι δυνατόν να ήξερε όλη η κοινωνία στην Αθήνα και εδώ να κοιμόμαστε; Η παιδεία του καθενός φαίνεται στις πράξεις του και στη ζωή του. Θα βγουν πολλά στη φόρα και θα είμαστε εδώ. Δεν φοβάμαι κανέναν, ούτε τα κουτσομπολιά. Εγώ θέλω το δίκιο. Ό,τι και να ήταν, που λένε πρεζόνι και βιζιτού, και συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά αυτά ακούω… Κοιτάχτε τα παιδιά σας, το σπίτι σας και δεν πειράζει η Μυρτώ, ας ήταν αυτό. Έτσι κι αλλιώς πέθανε, σας νοιάζει; Αν σας νοιάζει, μιλήστε. Ακόμα και το φάρμακο του καρκίνο να είχε βρει πριν πεθάνει θα έλεγαν για βίζιτες».