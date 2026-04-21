Πάτρα: Εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ με τραυματισμό 50χρονου

Σοβαρό εργατικό περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, όταν εργαζόμενος τραυματίστηκε εν ώρα εργασίας.

Πρόκειται για άνδρα 50 ετών, ο οποίος απασχολούνταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, υπέστη τραυματισμό στα δάχτυλα του χεριού του κατά τη διάρκεια της βάρδιας του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε γρήγορα στην επιχείρηση και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.