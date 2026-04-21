Πάτρα: Αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο Τεμπονέρα για την έξαρση της ακροδεξιάς-ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε στο μνημείο Τεμπονέρα, έπειτα από κάλεσμα της Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/στριών.

Η κινητοποίηση έστειλε μήνυμα αντίδρασης απέναντι στην αυξανόμενη παρουσία εθνικιστικών ομάδων στην Πάτρα.

Αφορμή για τη συγκέντρωση αποτέλεσε η εντεινόμενη δραστηριότητα τέτοιων ομάδων στην πόλη, οι οποίες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, εμφανίζονταν κυρίως τις βραδινές ώρες σε κεντρικές συνοικίες, γράφοντας συνθήματα.

Όπως είχε επισημάνει στο thebest.gr ο Νίκος Παπαγεωργίου από την Κίνηση, το φαινόμενο είχε παρουσιάσει αισθητή έξαρση το τελευταίο εξάμηνο. «Γέμιζαν τους τοίχους με συνθήματα και ό,τι ήταν αντίθετο στις αντιλήψεις τους βανδαλιζόταν», είχε αναφέρει, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά στην πόλη.

Μεταξύ αυτών είχαν καταγραφεί το σβήσιμο με μαύρη μπογιά του ονόματος του Νίκου Τεμπονέρα στο μνημείο του, καθώς και βανδαλισμοί με αγκυλωτούς σταυρούς στον χώρο του άδειου εργοστασίου Λαδόπουλου. Όπως είχε σημειώσει, τα περιστατικά αυτά προκαλούσαν ερωτήματα, δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι χώροι δεν ήταν ορατοί στο ευρύ κοινό.

Η Κίνηση έχει εκφράσει ιδιαίτερη ανησυχία για την επέκταση της δράσης αυτών των ομάδων σε σχολεία και γειτονιές, κάνοντας λόγο για προσπάθεια προσέγγισης νεότερων ηλικιών.