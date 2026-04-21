Τουρκία: "Οι ελληνικοί χάρτες αλιείας χαράσσουν φανταστικά σύνορα στο Αιγαίο"

Βολές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την πως επιβάλλει “παράνομους περιορισμούς στην αλιεία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο πέραν των χωρικών υδάτων της”.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό ΥΠΕΞ γράφει, σύμφωνα με το TRT World, “πως η ελληνική Αρχή Ελέγχου Αλιείας αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει απαγορεύσεις αλιείας σε περιοχές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο όπου δεν έχει δικαιοδοσία, και έχει δημοσιεύσει διάφορους χάρτες που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο“.

“Οι χάρτες που χαράσσουν φανταστικά θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, και που παραβιάζουν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας σε αυτές τις περιοχές, είναι άκυροι. Οι παράνομοι περιορισμοί που επιβάλλει η Ελλάδα στις αλιευτικές δραστηριότητες πέραν των 6 ναυτικών μιλίων των χωρικών της υδάτων, σε περιοχές και θαλάσσιες ζώνες όπου δεν έχει δικαιοδοσία, καθώς και σε διεθνή ύδατα, είναι επίσης άκυροι για την Τουρκία“, λέει.

“Η Τουρκία διατηρεί τη θέση της ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια ειλικρινής και συνολική προσέγγιση για την επίλυση των προβλημάτων, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, την ισότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας, στο πλαίσιο της Διακήρυξης των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία της 7ης Δεκεμβρίου 2023“, καταλήγει.