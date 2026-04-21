Πολυφωνική: Μια ευχή γίνεται μουσική στο Ρίο για παιδί με όνειρο το κλαρινέτο

Μια συγκινητική εκδήλωση με επίκεντρο τη δύναμη της μουσικής και της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο λιμάνι του Ρίου, όπου το «Make-A-Wish» Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της «Πολυφωνικής», θα εκπληρώσει την ευχή ενός μαθητή να αποκτήσει το δικό του κλαρινέτο, δίνοντάς του την ευκαιρία να συνεχίσει το καλλιτεχνικό του ταξίδι.

H σχετική ανακοίνωση της Πολυφωνικής αναφέρει: "Μία νέα κοινωνική εκδήλωση ετοιμάζει ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Make- A- wish» (Ελλάδος), ο οποίος εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών, από 3 έως 18 ετών, τα οποία πάσχουν από σοβαρές αρρώστιες στη ζωή τους.

Αυτή τη φορά, θα υπάρξει συνεργασία με τη ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» (Διεύθυνση: Αρχιμουσικός, Γιώργος Μπουρδόπουλος), με στόχο να βοηθηθεί ένα παιδάκι της Β΄ Γυμνασίου, που έχει διαγνωστεί με σακχαρώδη διαβήτη.

Ο νεαρός είναι ένα παιδί με καλλιτεχνική ψυχή και αστείρευτη ενέργεια, που μοιάζει να γεννήθηκε για να γεμίζει τον κόσμο με μουσική. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο, φλογέρα, ένα είδος γκάιντας και τώρα παίζει κλαρινέτο. Από την πρώτη στιγμή, που μιλά για τα όνειρα του, γίνεται ξεκάθαρο, πως η μουσική δεν είναι απλώς μία δραστηριότητα, είναι ο τρόπος με τον οποίον εκφράζεται, συνδέεται και οραματίζεται το μέλλον του ως μουσικός.

Ο ίδιος ευχήθηκε να αποκτήσει ένα κλαρινέτο, αφού αυτό που έχει αυτή τη στιγμή, είναι δανεικό. Έτσι λοιπόν, το «Make-A- wish», αποφάσισε να του ικανοποιήσει την επιθυμία, μέσα από μία εκδήλωση, που θα πραγματοποιήσει με τη ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», το προσεχές Σάββατο (25 Απριλίου), στο λιμάνι του Ρίου, στις 3.30 το μεσημέρι.

Η παρουσία της Ορχήστρας, μέσα σε ένα Ferry-boat, που έχει ευγενικά παραχωρηθεί από τον ιδιοκτήτη του, μαζί με τους ρυθμούς και τις μελωδίες που θα ακουστούν, θα σημάνουν την ευτυχή κατάληξη της ευχής του νεαρού, να αποκτήσει ένα κλαρινέτο, παίζοντας ταυτόχρονα με την Ορχήστρα και με την ευχή το όνειρο του, που θα γίνει πραγματικότητα, να τον συνοδεύσει στις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της ζωής του".