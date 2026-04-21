Κοντογεώργης: "Βήματα για την ασφαλή επανεκκίνηση του οδοντωτού" - Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό Ωδείο - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στην Πάτρα και στο Ρίο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αχαΐας, η οποία αναμένεται έως το τέλος Μαΐου και εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη «Περιφέρεια 2030».

Βρέθηκε στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας για να δει από κοντά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και συντήρησης του εμβληματικού μνημείου." Είναι ένα υπέροχο έργο και μετά την αποκατάστασή του θα μπορέσουν οι Πατρινοί να απολαύσουν έναν πολιτισμό υψηλής ποιότητας" υποστήριξε.

O κ. Κοντογεώργης μίλησε και για τον οδοντωτό. "Ολοκληρώνεται η διαδικασία της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του υπουργείου και του ΤΕΕ για την μελέτη που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το Επιμελητήριο για να έργα που απαιτούνται στην περιοχή. Με την μελέτη και με όλο τον σχεδιασμό για τον οδοντωτό, νομίζω ότι με τα σωστά βήματα θα έχουμε μια ασφαλή επανεκκίνηση του οδοντωτού" επεσήμανε.

Νωρίτερα επισκέφθηκε τα έργα στην παράκτια ζώνη Ρίου–Ακταίου–Αγίου Βασιλείου που αφορούν την αντιμετώπιση της διάβρωσης.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί αργότερα με τη συμμετοχή του Υφυπουργού στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ, μαζί με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Στέλιο Κονταδάκη.