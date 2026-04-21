Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της 43χρονης - Είχε προσαχθεί για την εξαφάνισή της

Σε υπόθεση με ολοένα πιο βαριά και σκοτεινά χαρακτηριστικά εξελίσσεται η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, καθώς οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα για τον εντοπισμό της, ενώ στο μεταξύ η υπόθεση πήρε νέα ανατριχιαστική τροπή με τον εντοπισμό νεκρού του πρώην συντρόφου της.

Σύμφωνα με το protothema.gr το νέο στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα είναι ότι, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουν προκύψει στην πορεία της έρευνας, βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης. Ο άνδρας είχε τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, είχε προσαχθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης της εξαφάνισης, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γρατζουνιές που έφερε αποδόθηκαν σε πτώση από μηχανάκι.

Το προηγούμενο διάστημα, ο πρώην σύντροφος της 43χρονης είχε βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς είχε φωτογραφηθεί εμμέσως στο δημόσιο πεδίο της συζήτησης γύρω από την εξαφάνισή της, ενώ η οικογένεια της αγνοούμενης εμφανιζόταν βαθιά ανήσυχη για την τύχη της. Ο αδελφός της είχε μιλήσει δημόσια, εκφράζοντας την αγωνία των συγγενών, την ώρα που οι έρευνες παρέμεναν άκαρπες.

Η 43χρονη αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές οδηγώντας το αυτοκίνητό της και έκτοτε δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε επίσημα από τον γιο της λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της 20ής Απριλίου, με τον ίδιο να αναφέρει ότι η τελευταία επικοινωνία μαζί της είχε γίνει στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν του είχε στείλει γραπτό μήνυμα πως «θα σου τηλεφωνήσω αργότερα», χωρίς αυτό να συμβεί ποτέ. Στην αστυνομική αναφορά σημειώνεται ακόμη ότι η 43χρονη δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας ούτε υπήρχε ιστορικό ψυχιατρικών ή ψυχολογικών προβλημάτων.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση Missing Alert κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, κρίνοντας ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η 43χρονη περιγράφεται ως αδύνατη, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ενώ την ημέρα που εξαφανίστηκε φέρεται να φορούσε μαύρα ρούχα. Το όχημα με το οποίο αποχώρησε ήταν ένα λευκό Honda HR-V.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η αστυνομική έρευνα κινείται πλέον σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: αφενός στον εντοπισμό της 43χρονης, η οποία παραμένει άφαντη, και αφετέρου στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της. Η σύμπτωση των δύο αυτών εξελίξεων, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, προσδίδει στην υπόθεση χαρακτηριστικά πραγματικού θρίλερ.