Viral ο Τούρκος πολιτικός με το παλιομοδίτικο μουστάκι

«Υπάρχει ένα πρόσωπο στο μουστάκι του»
Ένας πολιτικός στην Τουρκία έχει γίνει viral για το μουστάκι του – το οποίο και δικαίως έχει τραβήξει τα βλέμματα.
Ο Ορχάν Αβτζί έγινε γνωστός μετά την είδηση του διορισμού του ως επικεφαλής του περιφερειακού παραρτήματος του κόμματος «Χουζούρ» στην Τουρκία. Ωστόσο, ο κόσμος κατέληξε να συζητά όχι τόσο για τον ίδιο τον διορισμό όσο για τη φωτογραφία του. «Υπάρχει ένα πρόσωπο στο μουστάκι του», είπε αστειευόμενος ένας χρήστης, ενώ τα σχόλια έπεσαν βροχή.
Όπως ήταν φυσικό η viral εμφάνιση του πολιτικού έφερε και τα ανάλογα σχόλια στο Χ.
Όπως σημειώνει η αγγλόφωνη turkiyetoday: «Ο Ορχάν Αβτζί, ο οποίος ορίστηκε επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος του κόμματος Χουζούρ στην περιοχή Καρλίοβα του Μπινγκόλ, τράβηξε την προσοχή στο Διαδίκτυο για το εντυπωσιακό, παλιομοδίτικο μουστάκι του».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr