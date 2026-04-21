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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23-4-2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ

 ΙΩΑΝ. ΚΡΙΛΗ

(ΕΤΩΝ 60)


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ


Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΛΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΑΥΡ. ΜΑΝΗ

ΕΤΩΝ 76

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 / 4 / 2026

ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ,

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΗΛΙΑΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟ

(ΕΤΩΝ 92)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΥΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟ
(ΕΤΩΝ 86)

ΣΥΝΤΑΞ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ 22/04/2026 & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΖΕΛΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΒΑΝΕΣΑ, ΕΙΡΗΝΑ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΒΑΚΗΣ
ΠΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡΗΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΑΡΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444

ΚΙΝ.: 6932 885964
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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΘΩΜΑ ΙΩΑΝ. ΧΟΥΜΟΥΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ 97

Κηδεύομε την Τετάρτη 22-4-2026 και ώρα 11.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Aγίου Χριστοφόρου Ρίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Ιωάννης & Σπέτεν,Αντώνιος,Κωνσταντίνος,
Ανδρέας & Γελένα.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :
Λαμπρινή,Σάρα,Αϊνόα,Θωμάς

Η ΑΔΕΛΦΗ :
Τούλα χήρα Λουκ. Βεναρδάκη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ 59

Θανούσα , κηδεύουμε την Πέμπτη 23/3/2026 και ώρα 3:00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.

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