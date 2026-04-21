Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ
ΙΩΑΝ. ΚΡΙΛΗ
(ΕΤΩΝ 60)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΛΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΤΑΥΡ. ΜΑΝΗ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 / 4 / 2026
ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΝΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΗΛΙΑΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟ
(ΕΤΩΝ 92)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΓΟΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΣΕΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΥΧΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟ
(ΕΤΩΝ 86)
ΣΥΝΤΑΞ/ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ 22/04/2026 & ΩΡΑ 4:00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΖΕΛΑ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΒΑΝΕΣΑ, ΕΙΡΗΝΑ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΒΑΚΗΣ
ΠΟΠΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (χήρα) ΧΡΗΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΦΑΡΩΝ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444
ΚΙΝ.: 6932 885964
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΘΩΜΑ ΙΩΑΝ. ΧΟΥΜΟΥΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύομε την Τετάρτη 22-4-2026 και ώρα 11.30 π.μ από τον Ιερό Ναό Aγίου Χριστοφόρου Ρίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Ρίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Ιωάννης & Σπέτεν,Αντώνιος,Κωνσταντίνος,
Ανδρέας & Γελένα.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :
Λαμπρινή,Σάρα,Αϊνόα,Θωμάς
Η ΑΔΕΛΦΗ :
Τούλα χήρα Λουκ. Βεναρδάκη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νος. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ συζ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΕΤΩΝ 59
Θανούσα , κηδεύουμε την Πέμπτη 23/3/2026 και ώρα 3:00 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγ. Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
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