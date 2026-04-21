Αποκαλύφθηκε η εντυπωσιακή σκηνική παρουσία του Aκύλα για τη Eurovision 2026

Σάρκα και οστά θα πάρει στην σκηνή της Eurovision 2026, το βιντεοπαιχνίδι του Ακύλα.

Ο Έλληνας εκπρόσωπος, ως βασικός πρωταγωνιστής, θα πλαισιώνεται από 4 χαρακτήρες του βιντεοπαιχνιδιού. Ανάμεσα σε αυτούς τους 4 χαρακτήρες είναι και η ηθοποιός Παρθένα Χοροζίδου.

Οι υπόλοιποι χαρακτήρες θα ζωντανέψουν μέσα από τον ηθοποιό Χρήστο Νικολάου και τους χορευτές Μιχάλη Μιχαηλίδη και Κώστα Καρυπίδη. Ενορχηστρωτής της σκηνικής εμφάνισης της Ελλάδας είναι και φέτος ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Το «Ferto» εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στην πεντάδα της τελικής κατάταξης στα προγνωστικά στοιχήματα.

Πρώτη στα στοιχήματα είναι η Φινλανδία, δεύτερη η Γαλλία, τρίτη η Δανία, τέταρτη η Αυστραλία και στην πέμπτη θέση η Ελλάδα.

Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον α’ ημιτελικό της Eurovision την Τρίτη 12 Μαϊου.