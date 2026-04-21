ΠΟΕ-ΟΤΑ: 24ωρη πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση στις 24 Απριλίου

Σε μαζική συμμετοχή των δημοτικών υπαλλήλων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στο συλλαλητήριο την Παρασκευή 24 Απριλίου καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Την ημέρα εκείνη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 11:00 το πρωί έξω από τα γραφεία της Ομοσπονδίας (Καρόλου 24-Πλατεία Καραϊσκάκη) και θα ακολουθήσει την πορεία διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15) με την επίγνωση της συνάντησης με την πολιτική ηγεσία.

Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η μονιμοποίηση των εργαζομένων που απασχολούνται επί σειρά ετών με αλλεπάλληλες και επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, στις κοινωνικές δομές των δήμων (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Κέντρα Κοινότητας, κ.α.).