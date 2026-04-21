Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου επειδή είχαν μικρόφωνο

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνονται τα μέλη του συγκροτήματος να ενημερώνουν το κοινό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στη Νέα Παραλία για το πρόστιμο το οποίο τους επιβλήθηκε και τονίζουν ότι παρά την εξέλιξη, εκείνοι θα συνεχίσουν να παίζουν μουσική.

Πρόκειται για τα μέλη του συγκροτήματος Yilturum, με τη Δημοτική Αστυνομία να τους καταλογίζει το πρόστιμο, επειδή χρησιμοποιούσαν ενισχυτές και μικρόφωνο, βάση της Κανονιστικής Απόφασης για τη Νέα Παραλία (ΑΔΣ 85/2025) Άρθρο 7 παρ. 4.

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ «έκοψε» η Δημοτική Αστυνομία στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης , σε δύο μουσικούς που έπαιζαν και τραγουδούσαν στον δρόμο.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falexdimgr%2Fposts%2Fpfbid02XrccpvUM9sG3hd8twFQctHwxqcfjZ72dQn6MVwrxPin2m8dUrE9T2hTEG9BGAiNNl&show_text=true&width=500" width="500" height="793" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

«Απ’ ότι φαίνεται είναι παράνομο πλέον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στην παραλιακή»

Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, Ευαγγελία Μπότση, μιλώντας στο parallaximag αναφέρθηκε στο συμβάν, λέγοντας: «Χθες το απόγευμα (19/4) βρισκόμασταν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο συγκεκριμένα, και παίζαμε μουσική με ενισχυτές και μικρόφωνο.

Το κλίμα ήταν πολύ όμορφο, όλα κυλούσαν ήρεμα, μέχρι που εμφανίστηκαν δύο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και μας διέταξαν να κλείσουμε ενισχυτές και μικρόφωνο, για να μην ακούσει ο κόσμος γύρω μας τι θα μας έλεγαν.

Χωρίς να έχει προηγηθεί λοιπόν καμία απολύτως προειδοποίηση, μας ανακοινώνουν πως θα μας κόψουν πρόστιμο 300 ευρώ. Κανονικά θα μας έκοβαν πρόστιμο 600 ευρώ. Απ’ ότι φαίνεται είναι παράνομο πλέον ακόμα και το να τραγουδάς με μικρόφωνο στην παραλιακή. Όπως είπαν και οι ίδιοι, η μικροφωνική στην παραλιακή έχει απαγορευτεί εδώ και μήνες. Εμείς δε γνωρίζαμε τίποτα τέτοιο, γιατί όλη την ώρα βλέπαμε μουσικούς του δρόμου στην παραλιακή».

«Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα με τους μουσικούς του δρόμου. Απαγορεύεται η μεγαφωνική εγκατάσταση και αρχικά τους συστήνουμε να βγάλουν τη μεγαφωνική κι αν δεν το κάνουν καταλογίζουμε πρόστιμο. Αυτό γίνεται σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως λόγω καταγγελιών των κατοίκων», είπε στο ίδιο μέσο ο Γιώργος Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας.