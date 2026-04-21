Διδασκαλία Θρησκευτικών στο Δημοτικό: Σκέψεις - προβληματισμοί – προτάσεις

A. Όταν, μέχρι πρόπερσι που βγήκα στη σύνταξη, έμπαινα στην αίθουσα για να διδάξω θρησκευτικά ΣΤ ‘ τάξης Δημοτικού αναρωτιόμουν:

Πώς άραγε θα μπορέσω σαν δάσκαλος ΠΕ 70 να «ξε-κάνω » το μάθημα των θρησκευτικών στην αντίληψη πολλών μαθητών από μια βαρετή παρένθεση στο πρόγραμμα της ημέρας, κάνοντάς το μια ενότητα ζωντανών στιγμών, για το νου και την ψυχή όλων των μαθητών;

Έχοντας σαν δεύτερη ειδικότητα την ΠΕ 01 (θεολογία), ένιωθα την πρόκληση πιο δυνατή: πώς θα μπορούσε το μάθημά μου να ξεφύγει από μια ρασιοναλιστική ηθικιστική αιτιοκρατία (Weber) και να γίνει ευκαιρία οντολογικής ανακάλυψης και προσέγγισης ; (Ντοστογιέφσκι)

Της προσέγγισης ενός Θεού που αυτοαποκαλύπεται στον άνθρωπο (Popovits), ερευνάται και προσεγγίζεται ελεύθερα (Losky), χωρίς να δημιουργείται (Sartr) ή να εφευρίσκεται από αυτόν (Spinoza).

Kι αυτά, σε παιδιά 12 ετών.

Πειραματιζόμενος, διαπίστωσα, ότι οι δωδεκάχρονοι μαθητές και μαθήτριές μου έδειχναν ζωηρό ενδιαφέρον και αξιοσημείωτη ωριμότητα που φαινόταν στα μάτια τους, στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους σχετικά με τα μεγάλα ερωτήματα των βασικών αριστοτελικών κατηγοριών: ποιός , πού, πότε, πώς, τι, γιατί.

Μια πεταλούδα στο παράθυρο, ένα σπουργιτάκι που μας επισκέφτηκε, το φως του ήλιου, μια δυνατή πρωινή είδηση για τον πόλεμο, τη μετανάστευση, τον covid -19, το χαμόγελο ή το κλάμα ενός παιδιού, μια ιδεοθύελλα, μια πετυχημένη ατάκα μαθητή στην τάξη, μια αμφισβήτηση της γνώμης μου από ένα παιδί, ένα άγαλμα του Πραξιτέλη, ένα μουσικό κομμάτι, ένας στίχος του Ελύτη, ένας πίνακας του Βαν Γκογκ, μια απρόβλεπτη ερώτηση μαθήτριας, ένα πείραγμα, μια διαφωνία ή και χειροδικία που συνέβησαν μέσα στη σχολική μέρα, μεταξύ μαθητών, η διαφορετική εμπειρία μαθητή άλλου δόγματος ή θρησκείας, η θανάτωση ενός ζώου, μια συζήτηση μου στο διάλειμμα με συναδέλφους, ένα άρθρο στα μέσα ενημέρωσης, ένα αυθόρμητο δρώμενο, ο φόβος των παιδιών που βομβαρδίζονται από αεροπλάνα, μια πληροφορία ΑΙ, ένα πηγαίο παιδικό γέλιο, μια αδικία που έκανα σε μαθητή, μια αγκαλιά συγχώρεσης, η τελευταία είδηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, και άπειρες παρόμοιες «μικρές ευκαιρίες» διασύνδεσης του «τώρα» με μέρη του περιεχόμενου του μαθήματος των Θρησκευτικών, οδηγούσαν την πορεία του μαθήματος σε μια εμπειρία αναγωγικής ελευθερίας.

Παρατήρησα, ότι μπορούσα έτσι, να κινούμαι ελεύθερα μέσα στην ύλη του μαθήματος, να επιλέγω τη σειρά και τον αριθμό των σημείων του μαθήματος που χωρούσαν στη διδακτική ώρα, χωρίς να δεσμεύομαι από τον όγκο των πληροφοριών του βιβλίου.

Ταυτόχρονα, γινόταν αβίαστα η διαθεματική διασύνδεση με άλλα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος, χωρίς περιορισμούς (όλα χωρούσαν, άλλο κάθε φορά).

Aνάλογα με το «βαρομετρικό» της διδακτικής συνάντησης η διδασκαλία εναλάσσονταν από μετωπική σε ομαδοσυνεργατική και από βιωματική σε εξατομικευμένη, έχοντας βοήθειες διερευνητικής, ανακαλυπτικής μάθησης, σε προφορική κυρίως επικοινωνία, με διαθεματική συνήθως προσέγγιση. Άλλοτε, κέντρο ο μαθητής , άλλοτε, κέντρο ο δάσκαλος, άλλοτε, συμπόρευση δασκάλου και μαθητή.

Ελευθερία.

Με τον τρόπο αυτό έβγαινε παραγωγικά και ευχάριστα η διδακτική ώρα, οι μαθητές μου περίμεναν πότε θα κάνουμε το επόμενο μάθημα. Περνούσα κι εγώ ωραία.

Οι παράγραφοι, οι λέξεις, οι εικόνες και οι δραστηριότητες του μαθήματος ήταν απλά, μια πρώτη βάση, συζήτησης και επέκτασης από το πριν στο τώρα και το μετά σε ένα συμπυκνωμένο χρόνο.

Β. Στο ίδιο πλαίσιο εύχομαι να αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη τα νέα «πολλαπλά» βιβλία των θρησκευτικών, του Ι.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας, στα οποία έχω την τιμή να συμμετέχω, ως μέλος συγγραφικής ομάδας βιβλίου μαθητή- τριας ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, «Ατενίζοντας την Βασιλεία του Θεού», 2ο κεφάλαιο, 2026.

Στόχος των κειμένων είναι να υπάρχει μια οντολογική βάση συζήτησης, που αξιοποιεί τις νοητικές και ψυχικές δυνάμεις του δασκάλου και του μαθητή , ατενίζοντάς τους ως «πρόσωπα».

Δεν θέλησα να δώσω ένα μπούσουλα. Αλλά, μόνο μια απλή , σοβαρή, έγκυρη βάση κειμενικών δεδομένων στην απλούστερη δυνατή γλώσσα που δε θα αδικεί ούτε το βάθος των εννοιών ούτε τις δυνατότητες των μαθητών.

Μέσα από τα κείμενα, μαθητής και εκπαιδευτικός μπορούν πολύ εύκολα να «ανασύρουν» (υπάρχουν εύκολοι γρήγοροι τρόποι) και να φέρουν στο προσκήνιο επιλεκτικά κατά το ενδιαφέρον, την κρίση τους και τη χρονική συνάφεια, έννοιες που διασυνδέουν δημιουργικά, ολιστικά και φυσικά, τη θεολογία, με την επιστήμη, την παιδαγωγική, τη φιλοσοφία, την ύπαρξη, την ψυχολογία, τη γλώσσα, την κοινωνία, τη θεσμική και προσωπική ευθύνη, τη διανθρώπινη σχέση, την ηθική, την πολιτειότητα, τον άνθρωπο ως ελεύθερο σκεπτόμενο ον , τη φύση, το σύμπαν κ.ά. , έχοντας, αρκετές , επιπλέον, μεταγνωστική δυναμική.

Είναι θαυμαστό, πόσο όμορφες και βαθιές παιδικές σκέψεις μπορούν να εκφραστούν σε ένα μάθημα θρησκευτικών από 12χρονα. Εκπλήσσεσαι ευχάριστα. Το διαπίστωσα στην πράξη. Έχω κρατήσει βαθύτατες και πολύ ευαίσθητες προσεγγίσεις τους. (π.χ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΧΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ http://photodentro.edu.gr/ aggregator/node/29252?lang=en) .

Είναι εντυπωσιακή η φιλοσοφικότητα των ερωτήσεων και απαντήσεων των μαθητών όταν νιώθουν ελεύθεροι να ρωτήσουν αυτό που λέει η καρδιά τους. Είναι κρίμα να μην αξιοποιείται αυτός ο εν δυνάμει θησαυρός με την προκατάληψη πως «τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν».

Δεν μπορεί να λαθεύει ο Ντοστογιέφσκι όταν λέει πως «τα παιδιά ΟΛΑ τα καταλαβαίνουν» (Απλά συχνά, εκουσίως η διαισθητικά, «κάνουν το κορόιδο και σωπαίνουν»).

Αγάπη οντολογική, ενθάρρυνση ειλικρινής στη θέση του φόβου, και ΑΠΛΟΤΗΤΑ παιδική, η συνταγή.

Νίκος Κοτοπούλης

Δάσκαλος ΠΕ 70 MSc, ΠΕ 01