Τραμπ για Ιράν: Θα καταλήξουμε σε μια σπουδαία συμφωνία, δεν έχουν άλλη επιλογή

Την πεποίθηση ότι επίκειται συμφωνία με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πολλές εναλλακτικές επιλογές υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή συμφωνία. Δεν έχουν άλλη επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

«Κερδίσαμε τον πόλεμο ολοκληρωτικά. Μακάρι να μπορούσατε να ακούσετε τις συζητήσεις που κάνουμε με τους Ιρανούς» συμπλήρωσε.

«Το Ιράν μπορεί να βρεθεί σε πολύ καλή θέση αν καταλήξει σε συμφωνία. Μπορεί να ξαναγίνει μια ισχυρή χώρα, μια υπέροχη χώρα» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι δεν επιθυμεί παράταση της εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος για επίτευξη συμφωνίας είναι περιορισμένος.

Είπε επίσης ότι η δημόσια κριτική για τον πόλεμο με το Ιράν βλάπτει τις διαπραγματεύσεις: «Δεν θα έπρεπε να το λένε αυτό ενώ βρισκόμαστε εν μέσω διαπραγματεύσεων, γιατί μας βλάπτει κάπως» είπε, αναφερόμενος στην κριτική από τους Δημοκρατικούς και επισημαίνοντας ειδικότερα τον αρχηγό της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις. «Δίνει κάποια ελπίδα στην άλλη πλευρά, και δεν θέλω να έχουν ελπίδα».

«Θέλω να κάνω μια καλή συμφωνία. Δεν θέλω να με πιέζουν άνθρωποι που είναι πραγματικά προδότες».

«Κατέλαβα τη Βενεζουέλα σε 45 λεπτά. Θα είχα κερδίσει τον πόλεμο στο Βιετνάμ πολύ γρήγορα» είπε σε άλλο σημείο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης, εφόσον οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Ο στρατός είναι απόλυτα προετοιμασμένος. Πρόκειται για μια εξαιρετική δύναμη», σημείωσε, επισημαίνοντας τις πρωτοβουλίες που, όπως είπε, ανέλαβε για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όταν ρωτήθηκε για τον αντίκτυπο της απειλής του να βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν, ο Τραμπ τόνισε ότι αυτό θα έβλαπτε τους Ιρανούς στρατιωτικά: «Δεν είναι δική μου επιλογή, αλλά θα τους βλάψει επίσης. Θα τους βλάψει στρατιωτικά. Χρησιμοποιούν τις γέφυρες για τα όπλα τους, για τις μετακινήσεις των πυραύλων τους», είπε. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές έχουν χρησιμοποιήσει την εκεχειρία για να «αναπληρώσουν τα αποθέματά τους».

«Είμαστε πλήρως εφοδιασμένοι» δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC. «Έχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά, τόσα πολλά από όλα... τα χρησιμοποιήσαμε για να ανανεώσουμε τα αποθέματά μας και πιθανότατα έχουν κάνει και αυτοί μια μικρή ανανέωση. Είμαστε έτοιμοι για δράση. Ο στρατός ανυπομονεί να δράσει».

«Ειλικρινά, έχουμε εξουδετερώσει τους ηγέτες τους, κάτι που περιπλέκει μεν τα πράγματα κατά κάποιον τρόπο, αλλά αυτοί οι ηγέτες είναι πολύ πιο λογικοί» δήλωσε ο Τραμπ. «Πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος, όπως κι αν θέλετε να το ονομάσετε, κάτι που δεν είχα δηλώσει ότι θα έκανα, αλλά το έκανα έμμεσα».

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι οι αμερικανικές Αρχές κατέσχεσαν χθες πλοίο το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, μετέφερε φορτίο που χαρακτήρισε «όχι ιδιαίτερα ευχάριστο», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιστατικό: «Ίσως ένα δώρο από την Κίνα - δεν ξέρω. Είμαι έκπληκτος. Νόμιζα ότι είχα μια συμφωνία με τον Πρόεδρο Σι» πρόσθεσε.