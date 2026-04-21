Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για την άρνηση του Δήμου να μειώσει κατά 50% τα τέλη στις φοιτητικές οικίες- Τι λένε στο thebest Σβόλης, Αϊβαλής, Ψωμάς

Η δημοτική αρχή της Πάτρας καταψήφισε το κοινό αίτημα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για τις οικίες των φοιτητών.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων Αϊβαλή, Σβόλη και Σπιράλ. Ο Δήμαρχος άσκησε έντονη κριτική στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τες ότι δεν αγγίζουν την ουσία του προβλήματος, που, κατά τον ίδιο, σχετίζεται με τη συνολική οικονομική πολιτική, την ακρίβεια και την υποχρηματοδότηση της Παιδείας.

Βασίλης Αϊβαλής

Την εισήγηση από πλευράς των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης έκανε ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, ο οποίος μιλώντας στο thebest.gr δεν άφησε αναπάντητη την τοποθέτηση της δημοτικής αρχής:

«Χθες ο Δήμαρχος αλλά και σύσσωμη η δημοτική αρχή ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Πραγματικά ενοχλήθηκε πολύ που η πρόταση για τη μείωση των δημοτικών τελών για τους φοιτητές έγινε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και όχι από την παράταξη του ΚΚΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ρίχνοντάς μας λάσπη ότι εμείς υπερασπιζόμαστε την κυβέρνηση! Στην ουσία, στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος δεν συζήτησε καν για την πρόταση μείωσης τελών στους φοιτητές κατά 50%. Συζήτησε για το ποιος την κατέθεσε. Συζήτησε για τους patriot, για τον πόλεμο, για του αφέντη το φαΐ, για τα αντιλαϊκά συμφέροντα, για οτιδήποτε άλλο εκτός από το θέμα που θέσαμε. Αυτό από μόνο του δείχνει το πρόβλημα. Διότι το πραγματικό ερώτημα ήταν απλό και συγκεκριμένο: συμφωνεί ή διαφωνεί η δημοτική αρχή με τη στοχευμένη μείωση των τελών για τους φοιτητές; Ναι ή Όχι; Και με την ψήφο της απάντησε ότι δεν συμφωνεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγή. Η επίκληση ότι "έχουν ήδη γίνει οριζόντιες μειώσεις" δεν αναιρεί την ανάγκη για επιπλέον στοχευμένες κοινωνικές παρεμβάσεις. Αντιθέτως, την καθιστά πιο ώριμη: όταν έχεις ήδη κάνει ένα βήμα, το επόμενο είναι να δεις ποιοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να κάνεις και το επόμενο βήμα. Η μετατόπιση της συζήτησης στο ποια παράταξη κατέθεσε την πρόταση -είτε πρόκειται για την ΠΑΣΠ είτε για την Πανσπουδαστική- δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Είναι τρόπος αποφυγής θέσης. Γιατί τελικά αυτό που μένει είναι: αν η πρόταση είναι σωστή, πρέπει να στηριχθεί ανεξαρτήτως προέλευσης· αν είναι λανθασμένη, πρέπει να απορριφθεί με τεκμηρίωση. Η επίκληση του παρελθόντος πριν από 15-20 χρόνια επίσης δεν απαντά στο παρόν. Μετά από 12 χρόνια διοίκησης, η δημοτική αρχή δεν μπορεί να απαντά ως αντιπολίτευση. Οφείλει να απαντά με θέση. Το να έχεις μειώσει οριζόντια τέλη στο παρελθόν είναι θετικό. Το να αρνείσαι να εξετάσεις μια πρόσθετη στοχευμένη ελάφρυνση, επειδή δεν προέρχεται από τον "σωστό" πολιτικό χώρο, είναι πολιτική επιλογή. Η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για το ποιος κατέθεσε την πρόταση. Ενδιαφέρεται για το αν η πρόταση είναι δίκαιη και αν υλοποιείται. Και σε αυτό, η δημοτική αρχή χθες έδωσε απάντηση: καμία μείωση δημοτικών τελών στους φοιτητές.»

Κώστας Σβόλης

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», Κώστας Σβόλης, ο οποίος δήλωσε στο thebest.gr: «Εμείς είπαμε "ναι" στο αίτημα των φοιτητών της ΠΑΣΠ για τη μείωση των δημοτικών τελών κατά 50%. Είναι ένα αίτημα που θεωρούμε δίκαιο και εύλογο. Θεωρούμε προσβλητική για τους φοιτητές την άρνηση του Δημάρχου Πατρέων, και ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, να κατηγορούνται από τον Δήμαρχο για κακή πολιτική σκέψη, ειδικά για ανθρώπους που αφήνουν χρήματα στην πόλη και στην τοπική κοινωνία, είτε με το ενοίκιό τους, είτε με τη διατροφή τους ή με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Η δημοτική αρχή, δυστυχώς, βάζει την πολιτική της ταυτότητα και την πολιτική της παρωπίδα και δεν εγκρίνει απλά και εύλογα αιτήματα. Το άσχημο, επίσης, είναι ότι ειπώθηκε πως το ποσό είναι ευτελές -δηλαδή τα 15 ευρώ μείωση το χρόνο- άρα θεωρούν ευτελές αυτό το ποσό για έναν φοιτητή. Τα θεωρούν λίγα και ασήμαντα και, όπως ειπώθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, αντιστοιχεί σε μια πίτσα και μια coca cola. Δηλαδή θα μετράμε σε πίτσες τις κοινωνικές παροχές; Και κάτι ακόμα: επιτέθηκαν στην πολιτική σκέψη νέων παιδιών, χτύπησαν τα παιδιά πολιτικά, ότι το ΠΑΣΟΚ το κάνει ως εκμετάλλευση.»

Πέτρος Ψωμάς

Με αιχμηρό τόνο τοποθετήθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης Σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς, μιλώντας στο thebest.gr, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους φοιτητές εξ ονόματος της παράταξής του: «Μια πίτσα και μια coca cola. Τι να πούμε; Διαφήμιση στην πολυεθνική έκαναν. Η ρητορική Πελετίδη και Πατούχα είναι υποκριτική. Από εκεί και πέρα, στον βαθμό που μας αναλογεί και εκπροσωπούμε την πόλη στο δημοτικό συμβούλιο, ζητούμε συγγνώμη από τους φοιτητές για τη χθεσινή απόφαση.»

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τοποθέτησή του στο δημοτικό συμβούλιο αμέσως μετά την καταψήφιση: «Πρώτον, η ρητορική Πελετίδη και Πατούχα ήταν άκρως ντροπιαστική για το δημοτικό συμβούλιο. Ο τρόπος που αντιμετώπισαν ένα κοινωνικό αίτημα, ένα θέμα που έφερε σύσσωμη η αντιπολίτευση και που εισηγήθηκαν φοιτητές για την πόλη. Δεύτερον, έλεος πια, σταματήστε να πολιτικοποιείτε τα πάντα, ακόμα και ένα ευαίσθητο κοινωνικό αίτημα. Βλέπετε παντού κόμματα και τίποτα άλλο, αποδεικνύοντας ότι είστε ο ορισμός του φανατικού, όπου φανατικός είναι αυτός που δεν αλλάζει θέση. Τρίτον, καταλαβαίνετε, κύριε Δήμαρχε, ότι με αυτή την άρνησή σας καθιστάτε την Πάτρα μας αφιλόξενη πόλη; Μιλάτε για ένα θέμα που έφεραν φοιτητές και απέναντι σε χιλιάδες φοιτητές που δεν είναι πατρινοί και που η Πάτρα επωφελείται από την παρουσία τους, όχι μόνο οικονομικά, αλλά επειδή αυτοί είναι οι καλύτεροι διαφημιστές της πόλης μας. Εσείς αποδεικνύετε ότι η Πάτρα, επί δημαρχίας σας, είναι πόλη αφιλόξενη. Τέταρτον, επειδή θέλετε να κάνουμε τη σύγκριση Χανίων και Πατρών, ανοίξτε τους δείκτες ΟΤΑ. Τι λένε; Μέσος όρος όλων των δήμων της χώρας 0,66 με άριστα το 1. Πόσο σκοράρουν τα Χανιά; 0,70. Η Πάτρα μας; 0,58. Συνολική εικόνα δήμου: μέσος όρος 0,37, Χανιά 0,55, Πάτρα 0,16. Αυτά είναι τα νούμερα και είναι επίσης ντροπιαστικά. Και τέλος, το πιο ανατριχιαστικό από τη μη αποδοχή σας αυτής της πρότασης: εάν η πρόταση είχε υπογραφή Πανσπουδαστικής, τότε όχι μόνο θα είχατε ανταποκριθεί, όχι μόνο θα είχε γίνει συνάντηση, αλλά θα είχε πολυφωτογραφηθεί, θα είχε γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες και θα το είχατε εγκρίνει. Και αυτό είναι ντροπή σας.»