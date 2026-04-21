Η ΠΑΣΠ φοιτητών,τα Δημοτικά Τέλη και οι παρατάξεις της Αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων (Ποια είναι η αλήθεια και ποια η υποκρισία)

Πρώτον: Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Πατρέων έχει τα φτηνότερα Δημοτικά τέλη στην χώρα Δύο και τρεις φορές μικρότερα από όλους τους άλλους, μικρούς ή μεγάλους Δήμους! Αυτό το γνωρίζουν και η ΠΑΣΠ και οι Δημοτικές παρατάξεις.

Δεύτερον: Ίδια αναλογία ισχύει και για τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, αλήθεια επίσης γνωστή σε όλους, αλλά δεν είναι αυτό το σημερινό θέμα μου.

Τρίτον: Το κόστος διαβίωσης των φοιτητών, όπως και όλων των ανθρώπων της βιοπάλης, δυσχεραίνεται μέρα με την μέρα, έχει εξακοντισθεί στα χρόνια της κρίσης, δυσχεραίνεται δυσθεώρητα το τελευταίο διάστημα λόγω του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης που οι πόλεμοι έχουν προκαλέσει.

Δίνουμε την εικόνα του κόστους αυτή την στιγμή: Διαμέρισμα φοιτητικό 30 έως 40 τ. μ. ετήσιο κόστος έως 5000 Ευρώ. Ενεργειακό κόστος περίπου 1200 έως 1500 Ευρώ τον χρόνο. Αν συνυπολογίσουμε τα αναλώσιμα αγαθά, το κόστος ανέρχεται σε πάνω από 10000 Ευρώ και φαίνεται πόσο δυσβάσταχτο είναι για την μέση λαϊκή οικογένεια να υποστηρίξει τις σπουδές των παιδιών της ακόμα και στην ίδια πόλη.

Είναι δυνατόν λοιπόν όταν έχει η οικογένεια ανελαστικό κόστος γύρω στις 10000 Ευρώ για ένα παιδί φοιτητή, να μην ασχολείσαι με αυτό, με αιτήματα επιδότησης της στέγης ή φοιτητικών εστιών για όλους, να μην ασχολείσαι με την μείωση του ενεργειακού κόστους, να μην ασχολείσαι με την ακρίβεια του κόστους διαβίωσης και να ασχολείσαι με τα 15 Ευρώ τον χρόνο που θα γλυτώσεις αν ο Δήμος μειώσει τα τέλη των φοιτητικών διαμερισμάτων.

Ναι! Κοροϊδεύεις, εξαπατάς, αποπροσανατολίζεις, όταν διεκδικείς μία πίτσα τον χρόνο!!

Αυτό είναι η πολιτική υποκρισία, αυτό είναι η αθώωση της πολιτικής τους, που καταδικάζει τους ήδη φτωχούς σε απόλυτη ασφυξία.

Αλλά αυτή η πολιτική μυωπία, είναι που ταυτίζει δήθεν προοδευτικούς με την απόλυτη συντήρηση, με την δεξιά και την ακροδεξιά!

Επειδή η προσωπική μου άποψη είναι, ότι ναι, υπάρχουν προοδευτικοί άνθρωποι, που θέλουν να αγωνισθούν , που θέλουν να αλλάξουν, να ανατρέψουν την πορεία της απόλυτης σήψης, αυτές οι συμβιβασμένες πολιτικές ηγεσίες δεν τους πρέπουν. Δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καιρών!

Θα έπρεπε στην σημερινή επέτειο της μαύρης φασιστικής χούντας, όλοι να είμαστε και να συμπεριφερόμαστε σαν σοφότεροι