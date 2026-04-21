Λάκης Γαβαλάς για Μαρίνα Σταυράκη: "Ήξερα για ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι για έρωτες"

Τι είπε για την αποχώρησή του από το J2US
Η κάμερα της εκπομπής "το Πρωινό" συνάντησε τον Λάκη Γαβαλά και η δημοσιογράφος, Ελένη Παπαδόγια μεταξύ άλλων ρώτησε τον γνωστό σχεδιαστή μόδας για τη νέα σχέση της Μαρίνας Σταυράκη.
«Τι ανέκδοτα είναι και αυτά της ζωής μας δηλαδή, ειλικρινά; Εγώ ήξερα ότι έχει ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, ψεύτικα extension, τέτοια πράγματα, ότι έχει και έρωτες δεν το ήξερα. Αυτός εκεί δεν μου αρέσει καθόλου. Μαρίνα μου, δεν μου αρέσει», σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς.
Κατόπιν για την αποχώρησή του από το J2US, ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε: «Όλοι θέλανε πραγματικά να μείνω κι εγώ, γιατί τα πήγαινα καλά σχετικά. Άστα τα εφτάρια, αυτά ήταν για να παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα και να με κρατάνε, να βγάζουμε φράγκα. Αρχίζω το GNTM σε λίγο. Θα ‘χω κι εκεί να τραβήξω κουπί όλο το καλοκαίρι, θα ‘χω γυρίσματα».
