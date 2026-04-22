Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα για απόπειρα κλοπής σε οικία

Συνελήφθη άνδρας στο Αγρίνιο που είχε εισέλθει σε αυλή οικίας και αποπειράθηκε να διαπράξει κλοπή.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στις 20-04-2026 το πρωί στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, στις 19-04-2026 τα μεσάνυχτα, στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε περιφραγμένη αυλή οικίας και επιχείρησε να αφαιρέσει ένα σκεύος. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από την ιδιοκτήτρια, την οποία είχε προσεγγίσει, και τράπηκε σε φυγή υπερπηδώντας την περίφραξη της οικίας.