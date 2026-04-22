Αγρίνιο: Σύλληψη άνδρα για απόπειρα κλοπής σε οικία

Τι αναφέρει η αστυνομία
Συνελήφθη άνδρας στο Αγρίνιο που είχε εισέλθει σε αυλή οικίας και αποπειράθηκε να διαπράξει κλοπή.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, στις 20-04-2026 το πρωί στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής.
Ειδικότερα, στις 19-04-2026 τα μεσάνυχτα, στο Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας, ο κατηγορούμενος εισήλθε σε περιφραγμένη αυλή οικίας και επιχείρησε να αφαιρέσει ένα σκεύος. Ωστόσο, έγινε αντιληπτός από την ιδιοκτήτρια, την οποία είχε προσεγγίσει, και τράπηκε σε φυγή υπερπηδώντας την περίφραξη της οικίας.
Ανησυχία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο στη Δυτική Ελλάδα: «Θα είναι εξαιρετικά δύσκολη μετά τις ελλείψεις πυροσβεστών», λέει ο Βασίλης Φερτάκης
Χαϊδάρι: «Έπεσε με το κεφάλι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή στο σημείο» λέει η διευθύντρια του σχολείου
Τα πανεπιστημιακά πτυχία των 300 της Βουλής: Ποιοι σπούδασαν, ποιοι όχι και ποιοι δεν ολοκλήρωσαν
