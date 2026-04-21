Φωτιά στο Λέπρεο Ηλείας- Επιχειρεί και αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Απριλίου στο Λέπρεο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά καίει σε χαράδρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλείται ο οικισμός.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε με 14 οχήματα.

Από αέρος, ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα αεροσκάφος.

