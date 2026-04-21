Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Μεθυσμένος άνδρας προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητο και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία

Συνελήφθη στο Αγρίνιο ένας άνδρας από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς σε κατάσταση μέθης προκάλεσε φθορές σε διερχόμενο όχημα και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στις 20-04-2026 το μεσημέρι στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, ενώ ήταν σταθμευμένος με το όχημά του, άνοιξε την πόρτα προκαλώντας φθορές σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο, προκάλεσε εκ νέου υλικές ζημιές στο ίδιο όχημα.

Σε έλεγχο αλκοτέστ που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Αγρίνιο Αλκοόλ Αστυνομία
Ειδήσεις
Κοινωνία
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις