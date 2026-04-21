Αγρίνιο: Μεθυσμένος άνδρας προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητο και συνελήφθη

Συνελήφθη στο Αγρίνιο ένας άνδρας από αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς σε κατάσταση μέθης προκάλεσε φθορές σε διερχόμενο όχημα και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στις 20-04-2026 το μεσημέρι στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, ενώ ήταν σταθμευμένος με το όχημά του, άνοιξε την πόρτα προκαλώντας φθορές σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το σημείο, προκάλεσε εκ νέου υλικές ζημιές στο ίδιο όχημα.

Σε έλεγχο αλκοτέστ που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.