Μενίδι: Συγκλόνισαν οι γονείς του Μάριου που έχασε τη ζωή του από «αδέσποτη» σφαίρα

Με τη συγκλονιστική κατάθεση της μητέρας του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έπεσε νεκρός από «αδέσποτη» σφαίρα στο Μενίδι, το καλοκαίρι του 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής, άνοιξε η αυλαία της δίκης για το θάνατο του.

Συμμαθητές του Μάριου φορώντας μαύρες μπλούζες με τυπωμένο το όνομά του με λευκά γράμματα, αλλά και πολλοί εκπαιδευτικοί συνάδελφοι της μητέρας του θύματος, που ήταν και η δασκάλα του στο σχολείο, με δάκρυα στα μάτια παρακολούθησαν τη διαδικασία που βρίσκει στο εδώλιο δύο Ρομά, οι οποίοι δικάζονται για την υπόθεση αυτή που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη.

«Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι»

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε τις στιγμές που είδε το 11χρονο παιδί της να πέφτει στο έδαφος, χωρίς κανείς να έχει αντιληφθεί εκείνες τις ώρες ακριβώς είχε συμβεί. Εμφανώς φορτισμένη η Διονυσία Σουλούκου περιέγραψε πως εκείνη την ημέρα ήταν η καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου.

«Ήμουν η δασκάλα στην 5η Δημοτικού. Ο Μάριος ήταν πολύ πρόθυμο και χαρούμενο παιδί. Περίμενε με αγωνία εκείνη τη μέρα. Η γιορτή ήταν να ξεκινήσει στις οκτώ. Δίπλα στο παιδί μου βρίσκονταν οι συμμαθητές του, που είναι σήμερα όλοι εδώ. Κάποια στιγμή άκουσα τη φωνή ενός παιδιού, που έλεγε “κυρία, κυρία ο Μάριος έπεσε”. Πήγα και τον είδα πεσμένο μπρουμυτα. Τον γύρισα και είδα το αίμα να τρέχει ποτάμι. Έβλεπα το αίμα να κυλάει και έλεγα κάπου χτύπησε. Δεν πήγε στο μυαλό μου ότι ήταν σφαίρα», περιέγραψε η γυναίκα.

Όπως περιέγραψε η μάρτυρας, οι πυροβολισμοί στην περιοχή ήταν συχνοί και εξακολουθούν να είναι συχνοί μέχρι και σήμερα. «Τα γλέντια τους είναι ατέλειωτα, με πυροβολισμούς και τη μουσική στη διαπασών. Όσοι πυροβολούν στην περιοχή που είναι πυκνοκατοικημένη, είναι εν δυνάμει δολοφόνοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του άτυχου αγοριού αναφέρθηκε στις δύσκολες ώρες που ακολούθησαν, αλλά και καθυστερήσεις στην έρευνα που οδήγησαν στο να χαθούν στοιχεία. «Έγιναν πολλά λάθος πράγματα στην έρευνα. Καθυστέρησε η αστυνομία να μπει στα σπίτια. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν, οι ένοχοι εξαφανίστηκαν» σημείωσε και συμπλήρωσε πως «η παραβατικότητα στο Μενίδι ήταν θέμα χρόνων και εξακολουθεί να είναι. Ο κόσμος βρίσκει βολίδες στις ταράτσες των σπιτιών στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στα πόδια παιδιού που περπατούσε, άλλη φορά παιδί στο νηπιαγωγείο τραυματίστηκε στο μάγουλο. Οποιος πυροβολεί εκεί, είναι εν δυνάμει δολοφόνος».

Πατέρας: Πήγα εκεί την οικογένειά μου και το πληρώσαμε



Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας του παιδιού, Αθανάσιος Σουλούκος. «Εκείνο το βράδυ πίεσα τον γιατρό και μου έλεγε ότι ήταν από ανεύρυσμα. Πίεσα το γιατρό να μάθω γιατί έφυγε το παιδί μου. Την επόμενη μέρα μάθαμε ότι το παιδί είχε χτυπηθεί από σφαίρα στο κεφάλι. Νιώθω μεγάλες ενοχές γιατί πήγα εκεί την οικογένειά μου και το πληρώσαμε» είπε ο μάρτυρας που δεν παρέλειψε να περιγράψει όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Μενιδίου.

«Κάθε βράδυ είχε γλέντια και κάθε βράδυ τηλεφωνούσα στην αστυνομία. Και κάθε βράδυ σφαίρες. Όλοι στο Μενίδι έχουν από ένα περιστατικό. Ακόμα και σήμερα συνεχίζει αυτό το φαινόμενο. Στην αρχή πήραν κάποια μέτρα αλλά μετά χαλάρωσαν με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να υπάρχουν πυροβολισμοί. Αυτή η κατάσταση έχει πολλά χρόνια. Είναι μια πόλη εγκαταλελειμμένη. Μια φορά μπήκα μέσα στον καταυλισμό να μάθω πληροφορίες. Όντως έμαθα ότι είχαν γλέντι εκείνο το βράδυ στο σπίτι ενός εκ των δύο κατηγορουμένων. Η αστυνομία είχε συλλάβει την αδερφή του ενός κατηγορούμενου για ναρκωτικά. Αυτή μετά αφέθηκε ελεύθερη και ο κύριος (έδειξε προς τον πρώτο κατηγορούμενο) έβγαλε το κουμπούρι. Δεν τους νοιάζει η ανθρώπινη ζωή, μόνο να περνάνε καλά».

πηγή ethnos.gr