Πάτρα: Έκοψες δέντρο; Πλήρωσε- Από 100 έως 10.000 ευρώ τα πρόστιμα που προτείνει ο Δήμος- Ο Κανονισμός Πρασίνου

Ένα νέο νομικό εργαλείο ετοιμάζεται να αλλάξει το τοπίο για όσους καταστρέφουν το αστικό πράσινο της Πάτρας.

Ο Κανονισμός Πρασίνου, που συντάχθηκε από την Αντιδημαρχία και αναμένεται να ψηφιστεί, εισάγει για πρώτη φορά στην πόλη αυστηρό σύστημα προστίμων, αλλά και μια καινοτόμο νομική αρχή, την «τεκμαρτή ευθύνη» της γειτονικής ιδιοκτησίας.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος εξηγεί στο thebest.gr τι προβλέπει ο κανονισμός: «Η Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου έχει ήδη συντάξει Κανονισμό Πρασίνου της Πάτρας, που θα υπάρξει για πρώτη φορά στην πόλη, ο οποίος προβλέπει αυστηρά πρόστιμα, πέρα από όλες τις υπόλοιπες ποινικές κυρώσεις. Δηλαδή, έκοψες δέντρο, πλήρωσε, ανάλογα με το τι είναι το δέντρο. Επίσης, το σημαντικό είναι ότι με τον κανονισμό αυτό καθιερώνεται η έννοια της "τεκμαρτής ευθύνης γειτονικής ιδιοκτησίας για κοπή δέντρου ή άλλης φυτικής ύλης". Στην περίπτωση αυτή, ο κανονισμός προβλέπει διαδικασία για αυτόν που έχει την τεκμαρτή ευθύνη να αποδείξει ότι το δέντρο δεν κόπηκε από τον ίδιο, με απολογητικό υπόμνημα. Σε διαφορετική περίπτωση, του επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση της δημοτικής επιτροπής. Ο κανονισμός πρασίνου έρχεται σε συνδυασμό με την κανονιστική λειτουργίας της πόλης».

Τα πρόστιμα έχουν διαβαθμιστεί ανάλογα με το είδος του δέντρου. Εάν πρόκειται για δέντρο ιδιαίτερης γεωπονικής, μορφολογικής, ιστορικής ή αισθητικής αξίας, το πρόστιμο θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Συνολικά, το εύρος των κυρώσεων που έχει προτείνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στην εισήγησή του ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει τις 10.000 ευρώ και άνω.

Ωστόσο, μετά τη διαβούλευση με τους φορείς, έχει ανακύψει ένας προβληματισμός, μήπως τα πρόστιμα αυτά είναι υπερβολικά αυστηρά και χρειάζεται να μειωθούν, ώστε να μην εκληφθούν ως εκδικητικά, αλλά να διατηρήσουν κυρίως διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα.