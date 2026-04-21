Ο Υφυπουργός Θ. Κοντογεώργης σήμερα σε Ρίο και Πάτρα

Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, θα πραγματοποιήσει την Τρίτη, 21 Απριλίου 2026, επίσκεψη στην Πάτρα και στο Ρίο

ενόψει της παρουσίασης, έως το τέλος Μαΐου, του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αχαΐας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική

Ανάπτυξη «Περιφέρεια 2030», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, θα συμμετάσχει μαζί με τον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Στέλιο Κονταδάκη, σε διευρυμένη νομαρχιακή συνεδρίαση της

ΔΕΕΠ Αχαΐας.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υφυπουργού έχει ως εξής:



 17.30: Επίσκεψη στα έργα αποκατάστασης της παράκτιας ζώνης Ρίου-

Ακταίου-Αγίου Βασιλείου από διάβρωση.

 18.15: Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό Ωδείο

 19.00: Διευρυμένη νομαρχιακή συνεδρίαση ΔΕΕΠ