Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κομμωτών Αχαΐας

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Μαρτίου 2026, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κομμωτών Αχαΐας

Tη νέα διοίκηση συγκροτούν οι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Πρόεδρος: Τσακρίλης Κωνσταντίνος

Α’ Αντιπρόεδρος: Ρητάτου Ρία

Β’ Αντιπρόεδρος: Υπαλασόπουλος Νικόλαος

Γεν. Γραμματέας: Λουκόπουλου Ιωάννα

Αν. Γεν. Γραμματέας: Πετράτος Γεώργιος

Ταμίας: Κοπανόχρυσανθη

Αν. Ταμίας: Βερονικιάτη Πόλυ

Έφορος: Κωποπούλος Δημήτρης

Μέλη:

Κυριαζοπούλου Ευθυμία

Κόρδα Κανελλία

ΤΜΗΜΑ (πιθανότατα Εξελεγκτικής ή άλλης επιτροπής)

Πρόεδρος: Πετράτος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος: Κυριαζοπούλου Ευθυμία

Γραμματέας: Κωποπούλος Δημήτρης

Μέλη:

Κοσκινιά Όλγα

Κεφάλα Κωνσταντίνα

Κόρδα Κανελλία

Μιχαλασόπουλος Νικόλαος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ασημακόπουλος Απόστολος

Νικολάου Αλέξανδρος

Βουλίδα Όλγα

Η ανακοίνωση του προέδρου του Συλλόγου, Κωνσταντίνου Τσακρίλη αναφέρει τα εξής:

Θα ήθελα να εκφράσω από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν με την ψήφο τους και με εξέλεξαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η αυξημένη προσέλευση, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή πολλών νέων μελών, αποτελεί για εμάς σημαντική αναγνώριση του έργου που έχει επιτελέσει η διοίκηση τα προηγούμενα χρόνια και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμή που μου έκαναν να με αναδείξουν και πάλι πρόεδρο του Συλλόγου μας. Η ευθύνη είναι μεγάλη τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, καθώς ο κλάδος μας καλείται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα όλους τους συναδέλφους, να ενισχύει τη φωνή τους, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί λύσεις. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη του επαγγέλματός μας.