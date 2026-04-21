Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του ιστορικού παράγοντα της Θύελλας Αλέκου Καραμπέτσου

Έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός παράγοντας της Θύελλας Αλέκος Καραμπέτσος. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα.

Στην ανακοίνωσή της η Θύελλα Πατρών αναφέρει για την απώλειά του:

Η οικογένεια της Θύελλα Πατρών εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του ιστορικού της παράγοντα,Αλεκου Καραμπέτσου.

Ο εκλιπών υπηρέτησε τον σύλλογο για περισσότερες από δύο δεκαετίες με ήθος, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια, διατελώντας μεταξύ άλλων γενικός γραμματέας και ταμίας. Υπήρξε ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, με μεγάλη αγάπη για τη Θύελλα, την οποία στήριξε τόσο ως παράγοντας όσο και ως πιστός φίλαθλος σε όλη του τη ζωή.

Η προσφορά του και το παράδειγμά του θα αποτελούν για όλους μας παρακαταθήκη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάγγουρα.