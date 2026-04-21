Πάτρα: Πέφτουν μηνύσεις από το Δήμο για βανδαλισμούς- Δέντρα και φωτιστικά στο στόχαστρο

Μηνυτήριες αναφορές, και καταγγελίες στη δικαιοσύνη έχουν καταστεί το κύριο εργαλείο αντιμετώπισης, για τον Δήμο Πατρέων, τόσο μεμονωμένων πολιτών όσο και επιχειρηματιών που αλλοιώνουν το αστικό πράσινο και τις δημόσιες υποδομές.

Με τις κινήσεις αυτές, η δημοτική αρχή επιδιώκει να περάσει το μήνυμα, ότι η καταστροφή δημόσιου χώρου έχει ποινικές συνέπειες, και το νομικό της οπλοστάσιο είναι σε πλήρη ετοιμότητα.

Τρεις μηνυτήριες αναφορές από την Αντιδημαρχία Πρασίνου

Μέσα στον τελευταίο χρόνο, η Αντιδημαρχία Πρασίνου έχει προχωρήσει σε τρεις μηνυτήριες αναφορές για αυθαίρετες κοπές δέντρων σε κεντρικά σημεία της πόλης. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος περιγράφει αναλυτικά τις υποθέσεις μιλώντας στο thebest.gr: «Η πρώτη μηνυτήρια αναφορά, που κατατέθηκε στην εισαγγελία, αφορά καταστηματάρχη, ο οποίος έκοψε τρία δέντρα, 30 χρόνων, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος της πλατείας Παπανδρέου. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη επ' αυτοφώρω από την αστυνομία και έχει σχηματιστεί δικογραφία. Έτσι, εις βάρος του εκκρεμούν δύο δίκες. Να σημειώσουμε ότι ο καταστηματάρχης, μετά την εξέλιξη αυτή, με ίδια έξοδα αντικατέστησε τα δέντρα που κατέστρεψε, αλλά μικρότερης ηλικίας. Δεύτερον, έχουμε κάνει μηνυτήρια αναφορά, επίσης για καταστηματάρχη, επί της οδού Νόρμαν, λίγο πιο πάνω από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου· κατέστρεψε τα νεοφυτεμένα δέντρα, και μάλιστα όχι μια φορά. Τρίτον, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, ιδιοκτήτρια καταστήματος έκοψε ένα δέντρο και εν συνεχεία ενημέρωσε άλλη υπηρεσία του Δήμου, υποστηρίζοντας ότι ηλικιωμένη έπεσε στο σημείο λόγω του ότι κάποιος είχε κόψει το δέντρο. Πήγαν λοιπόν, χωρίς να γνωρίζουν τι έχει γίνει, και το πλακόστρωσαν. Το δέντρο, όμως, θα αποκατασταθεί άμεσα».

Μήνυσεις και από την Αντιδημαρχία Έργων

Η δικαστική δράση δεν περιορίζεται στο πράσινο. Η Αντιδημαρχία Έργων και Υποδομών έχει κι αυτή προχωρήσει σε μήνυση, όπως αναφέρει στο thebest.gr ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς. Η πρώτη υπόθεση αφορά την καταστροφή δύο φωτιστικών στο επάνω μέρος της οδού Γεροκωστοπούλου, στο σημείο όπου βρίσκεται ο πλάτανος, με τη μήνυση να κατατίθεται κατ' αγνώστων. Η δεύτερη συνδέεται με τους βανδαλισμούς στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, όπου άγνωστοι είχαν καταστρέψει καλαθάκια απορριμμάτων και είχαν σπάσει δέντρα. «Έχουμε καταθέσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και αναμένουμε την αξιοποίησή του από την Ασφάλεια», καταλήγει ο κ. Μελάς.