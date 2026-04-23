Σία Αναγνωστοπούλου: «Σε τροχιά κατάρρευσης το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας με ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού»

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου παρεμβαίνει για το μέλλον του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026, ζητώντας άμεσες λύσεις για την παραχώρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου και την αποφυγή καθυστερήσεων που απειλούν τον προγραμματισμό του θεσμού.



Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Με την πρόσφατη επιστολή του προς την Υπουργό Πολιτισμού, ο Δήμαρχος Πατρέων, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον του Διεθνούς Φεστιβάλ 2026. Συγκεκριμένα, ενώ ο Δήμος οφείλει να καταθέσει το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων έως τις 30 Απριλίου 2026, η παρατεταμένη σιωπή του Υπουργείου και οι χρονοβόρες διαδικασίες του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) εμποδίζουν το κλείσιμο συμφωνιών με μεγάλες παραγωγές και καλλιτέχνες. Η Πάτρα κινδυνεύει να μείνει εκτός του χάρτη των μεγάλων θερινών περιοδειών, την ώρα που άλλες πόλεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει το πρόγραμμά τους, γεγονός που υπονομεύει έναν θεσμό με διεθνή ακτινοβολία. Το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας αποτελεί το εμβληματικότερο μνημείο της πόλης, το οποίο επί δεκαετίες ταυτίζεται με τη διεξαγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και την πολιτιστική ζωή των κατοίκων.

Επειδή, ο πολιτισμός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε ιστορικούς χώρους δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από λογικές εμπορευματοποίησης ή το υψηλό κόστος παραχώρησης που επιβάλλεται,

Επειδή, οι μέχρι τώρα καθυστερήσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη βιωσιμότητα των πολιτιστικών θεσμών της πόλης,

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην άμεση παραχώρηση της χρήσης του Ρωμαϊκού Ωδείου στον Δήμο Πατρέων, ώστε να μην τιναχθεί στον αέρα ο προγραμματισμός του Διεθνούς Φεστιβάλ 2026;

2. Για ποιο λόγο καθυστερεί η έκδοση της σχετικής έγκρισης, ενώ είναι γνωστό ότι η καταληκτική προθεσμία της 30ης Απριλίου καθιστά κάθε περαιτέρω αναμονή καταστροφική για τη βιωσιμότητα του θεσμού;