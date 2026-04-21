Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο ιεροψάλτης Γιώργος Κυπριανός

Την Τετάρτη 22 Απριλίου η κηδεία του
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο ιεροψάλτης Γιώργος Κυπριανός και η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 22 Απριλίου στην Πάτρα.
Υπήρξε ένας άνθρωπος που υπηρέτησε την Εκκλησία για πάνω από 60 χρόνια.
Ήταν λογιστής στο επάγγελμα και για χρόνια διετέλεσε καθηγητής βυζαντινής μουσικής σε ωδεία και σχολές στην Πάτρα.
Ξεκίνησε την ιεροψαλτική του πορεία σε ηλικία 19 ετών ως δεξιός ιεροψάλτης στην Αγία Τριάδα Ζαρουχλεΐκων. Στη συνέχεια διακόνησε σε πολλούς ναούς, ενώ την ψαλτική του πορεία την "σφράγισε" στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Βραχνεΐκων, όπου διετέλεσε δεξιός ιεροψάλτης για 40 έτη.
Υπήρξε διδάσκαλος πολλών από τους σημερινούς ιεροψάλτες.
Κηδεύεται την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 4 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Ζαρουχλεΐκων.
