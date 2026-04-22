ΗΠΑ: Διευθυντής αφόπλισε δράστη για να σώσει μαθητές και τον «έστεψαν» βασιλιά του χορού

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο τιμήθηκε ένας διευθυντής λυκείου στο Πόλς Βάλεϊ των ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες μετά από μια πράξη ηρωισμού που πιθανότατα έσωσε ζωές.

Ο 60χρονος, Κερκ Μουρ, διευθυντής του Λυκείου της Πόλς Βάλεϊ, έγινε γνωστός όταν στις 7 Απριλίου όρμησε πάνω σε έναν ένοπλο μέσα στο λόμπι του σχολείου, καταφέρνοντας να τον αφοπλίσει.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο Μουρ τραυματίστηκε στο πόδι από πυροβολισμό, ωστόσο κανένας μαθητής δεν κινδύνεψε.

Από ήρωας… βασιλιάς του χορού

Την Παρασκευή 17 Απριλίου, το βράδυ, οι μαθητές αποφάσισαν να τον τιμήσουν με έναν ξεχωριστό τρόπο: τον ανέδειξαν βασιλιά του χορού αποφοίτησης (prom king).