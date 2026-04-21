Ανησυχία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο στη Δυτική Ελλάδα: «Θα είναι εξαιρετικά δύσκολη μετά τις ελλείψεις πυροσβεστών», λέει ο Βασίλης Φερτάκης

Ιδιαίτερα ανησυχητική διαγράφεται η εικόνα ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου στη Δυτική Ελλάδα, με τις ελλείψεις σε προσωπικό και την αυξημένη επικινδυνότητα να δημιουργούν έντονο προβληματισμό για την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Βασίλης Φερτάκης, πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, «η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την 1η Μαΐου. Παράλληλα στις 30 και 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το συμβούλιο μεταθέσεων, από το οποίο αναμένεται να αποχωρήσουν τουλάχιστον 8 πυροσβέστες από την Αχαΐα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική μείωση στο ανθρώπινο δυναμικό, τονίζοντας ότι «από το 2019 έως το 2026 έχουμε 132 λιγότερους πυροσβέστες στο οργανόγραμμα της Αχαΐας, ενώ υπάρχουν και 20 κενές θέσεις στην Αιτωλοακαρνανία». Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «δεν γίνεται, μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουμε αντιμετωπίσει στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, να λένε (αρμόδιοι) ότι έχουμε υπεράριθμους πυροσβέστες».

Ο κ. Φερτάκης υπογραμμίζει ακόμη την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών, επισημαίνοντας ότι «είναι απαραίτητη η δημιουργία Β’ Μάχιμου Πυροσβεστικού Σταθμού στην Πάτρα, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα τόσο τα δασικά συμβάντα όσο και περιστατικά εντός αστικού ιστού».

Την ίδια στιγμή, αναφέρεται στην αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών ακόμη και πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, φέρνοντας ως παράδειγμα τη φωτιά του προηγούμενου Σαββατοκύριακου στην Άμπελο Αχαΐας, στην περιοχή της Ακράτας, όπου κάηκαν περίπου 100 στρέμματα και τέθηκαν σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας της περιοχής, επισημαίνοντας ότι «η Αχαΐα, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο», ενώ υπενθυμίζει ότι το βόρειο και ανατολικό τμήμα του Δήμου Πατρέων, αλλά και περιοχές νοτιοδυτικά, έχουν δοκιμαστεί έντονα από φωτιές τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος, προειδοποιεί ότι, με βάση τα δεδομένα των προηγούμενων ετών και τις φετινές ελλείψεις, «η αντιπυρική περίοδος θα είναι εξαιρετικά δύσκολη», αποδίδοντας παράλληλα ευθύνες στην πολιτική ηγεσία, τονίζοντας ότι «αυτά που έπρεπε να γίνουν δεν έγιναν», παρά τις επανειλημμένες δύσκολες καταστάσεις που έχουν αντιμετωπιστεί στην περιοχή.













