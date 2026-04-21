Πάνος Δημάκης: Γιατί επέλεξε το όνομα «Γεράκι» στο The Chase

Καλεσμένος στην εκπομπή της Έλενας Παπαβασιλείου το βράδυ της Δευτέρας (20/4) ήταν ο Πάνος Δημάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε για την πορεία του στο «The Chase» αλλά και για την επιλογή του χαρακτηριστικού του παρατσουκλιού, που πλέον τον ακολουθεί σε κάθε του εμφάνιση.

Όπως εξήγησε, η ιδέα γεννήθηκε ήδη από τη διαδικασία επιλογής των Chasers, όταν υπήρχε μια μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων: «Υπήρχαν περίπου 100 άτομα. Μετά από πολλά τεστ γνώσεων και συνεντεύξεις, σκέφτηκα ότι αν με ρωτήσουν τι παρατσούκλι θα ήθελα, θα ήταν καλό να έχω ήδη επιλέξει ένα. Ήθελα ένα ζώο που να είναι γρήγορο. Τα γεράκια είναι τα πιο γρήγορα ζώα στον κόσμο, φτάνουν τα 420 χιλιόμετρα. Είναι έξυπνα, οξυδερκή και έχουν μια ευγένεια, δεν είναι αλαζονικά όπως ο αετός».

Ο ίδιος περιέγραψε τον εαυτό του ως «αρπακτικό» με έναν διαφορετικό τρόπο, δίνοντας έμφαση στη διεκδικητικότητα. «Είμαι αρπακτικός με την έννοια ότι αυτό που θέλω θα παλέψω να το αποκτήσω. Δεν περιμένω να μου έρθει. Διεκδικητικός, αλλά ποτέ δεν αρπάζω κάτι που δεν μου ανήκει», πρόσθεσε ο Πάνος Δημάκης.

Μάλιστα δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το μέλλον του στο παιχνίδι. «Αν πάει 10-15 χρόνια το Chase, από Γεράκι θα ’μαι ο Γεράκος», κατέληξε.



