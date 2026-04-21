Πάτρα: Οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα έχουν αύριο ραντεβού και μιλούν στο thebest

Η Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας διοργανώνει την πρώτη της μαζική συνάντηση-εκδήλωση, υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα, την Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 7:30 μ.μ., στο αίθριο του Μεγάρου Πραποπουλου (Φιλοποίμενος 36-42).

Τρεις μήνες μετά την ίδρυσή της, η Πρωτοβουλία Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας καλεί όλους τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες της περιοχής να συμμετάσχουν σε μία εκδήλωση που φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή στην πολιτική ζωή.

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν οι Σοφία Σιδέρη, Χρήστος Μανωλάτος, Ανθή Ταμπάκη, Καλλιρόη Μυλωνά, Κωνσταντίνος Βιενάς, Ελευθερία Φρουντά, Παναγιώτης Κοκκινοβασίλης, Γιώργος Ντότσικας, Ελπινίκη Χαριτάτου, Κωνσταντίνος Πετρούτσος, καθώς και ο Γιώργος Ιωαννίδης από το Αίγιο.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μουσική παρέμβαση από την μπάντα «Μεταξύ μας», τα μέλη της οποίας δηλώνουν και τα ίδια υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα.

«Ξεκινήσαμε πριν από τρεις μήνες, ως απάντηση στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, για εναλλακτική προοδευτική πολιτική με μία απλή, αλλά βαθιά πεποίθηση, ότι η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την κοινωνία. Κι αυτό ακριβώς θέλουμε να αποδείξουμε αύριο με τη μαζική εκδήλωση που διοργανώνουμε. Ο πυρήνας της Πρωτοβουλίας, αφορά ενεργούς πολίτες όλων των ηλικιών που αποφάσισαν να πουν δυνατά “δεν πάει άλλο”», αναφέρει στο thebest.gr η Σοφία Σιδέρη, μέλος της Πρωτοβουλίας Προοδευτικών Πολιτών Αχαΐας, υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στην Αχαΐα.

«Η ομάδα διευρύνεται συνεχώς, φέρνοντας κοντά ανθρώπους που ως τώρα δεν είχαν φωνή στα πολιτικά δρώμενα, απογοητευμένους συντρόφους που επιστρέφουν, καθώς και νέους από τον χώρο της εργασίας, της επιστήμης και της καθημερινότητας. Δίνουμε φωνή σε όσους έμειναν εκτός. Δίνουμε χώρο σε όσους επιμένουν να ονειρεύονται μια δίκαιη κοινωνία. Αυτή η προσπάθεια δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους», τονίζει.

«Η Πρωτοβουλία κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτύξει σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, χάρη στη συμβολή νέων ανθρώπων που ανέλαβαν να μεταφράσουν τη σκέψη σε πράξη. Καλούμε κάθε πολίτη της Αχαΐας να έρθει την Τετάρτη και να γίνει κομμάτι αυτής της νέας συλλογικής προσπάθειας», καταλήγει η Σοφία Σιδέρη.