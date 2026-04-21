Τηλεθέαση (20/4): Οι σειρές που ξεχώρισαν στην prime time

Η prime time κινήθηκε σε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με τον Alpha να κυριαρχεί στο δυναμικό κοινό, καταλαμβάνοντας τις τρεις πρώτες θέσεις.

Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρέθηκε στην κορυφή με 21,6%, ενώ ακολούθησαν τα «Άγιος έρωτας» και «Να μ’ αγαπάς». Στη συνέχεια, το «MasterChef» διατήρησε σταθερή παρουσία, ενώ αξιόλογες επιδόσεις σημείωσαν και οι παραγωγές των ANT1 και MEGA.

Στο σύνολο κοινού, η εικόνα διαφοροποιείται, με το «Να μ’ αγαπάς» να περνά στην πρώτη θέση με 24,4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σε ευρύτερο κοινό. Ισχυρή παρουσία καταγράφουν επίσης οι σειρές του MEGA, όπως «Η γη της ελιάς» και «Μια νύχτα μόνο», ενώ ο ανταγωνισμός παραμένει μοιρασμένος μεταξύ των μεγάλων καναλιών.