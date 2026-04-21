Πάτρα: Έσβησε 47χρονος μέσα στο αλιευτικό του - Εντοπίστηκε αναίσθητος στο ύψος της Ιχθυόσκαλας

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας, ότι εντοπίστηκε εντός ενός αλιευτικού (Α/Κ) σκάφους με προορισμό την ιχθυόσκαλα Πατρών, ο 47χρονος Κυβερνήτης του χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους , αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικολυ, ανέλαβε τη διακυβέρνηση του, μέχρι την ιχθυόσκαλα, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

Μετά τον κατάπλου του σκάφους, ο 47χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.