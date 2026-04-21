Χαϊδάρι: «Έπεσε με το κεφάλι, υπάρχει προστατευτική κουπαστή στο σημείο» λέει η διευθύντρια του σχολείου

Η διευθύντρια του σχολείου στο Χαϊδάρι μίλησε σήμερα (21/4/2026) για το περιστατικό με τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπάρχει κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα στο κτίριο του 7ου Γυμνασίου.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, τόνισε πως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας της κατασκευής, ενώ περιέγραψε και όσα συνέβησαν αμέσως μετά το συμβάν. Σύμφωνα με την ίδια, η νοσηλεύτρια του σχολείου έφτασε γρήγορα στο σημείο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και λίγο αργότερα κατέφθασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Την ώρα του διαλείμματος έπεσε από το μπαλκόνι. Η Αστυνομία ερευνά το συμβάν. Υπήρχε και νοσηλεύτρια στο σχολείο, έφτασε αμέσως. Ήρθε και το ΕΚΑΒ αμέσως. Έπεσε με το κεφάλι», είπε η διευθύντρια.

Όταν της έγινε η ερώτηση για το αν το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του, η διευθύντρια απάντησε: «Απ’ ό,τι φάνηκε, όχι, μου είπε η νοσηλεύτρια».

«Κάτι άκουσα ότι καθόταν επάνω στην κουπαστή ή κατέρρευσε η κουπαστή, δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Υπάρχει μαντράκι, προστατευτική κουπαστή, είναι μια χαρά στη θέση της. Δεν υπήρξε περίπτωση εδώ κάτι κατασκευαστικό να έχει συμβεί».

Η ανακοίνωση του σχολείου στην προσευχή

Σε ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής, έγινε γνωστό στα παιδιά ότι μπορούν, αν το επιθυμούν, να απευθύνονται σε ψυχολόγους που βρίσκονται στο σχολείο για οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζουν.

«Λοιπόν θα ξεκινήσουμε κανονικά, όπως είπα, και σήμερα. Θα υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι, αν χρειάζεστε οτιδήποτε, θα μιλήσετε με τους καθηγητές σας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ψυχολόγοι θα βρίσκονται εδώ όποιος χρειάζεται κάτι, να μιλήσει. Είναι πολύ ωραίο να βγάζουμε από μέσα μας ό,τι μας στεναχωρεί» αναφέρει η ανακοίνωση που έγινε κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής στο σχολείο.

«Κανονικά ό,τι χρειάζεστε και από τους καθηγητές είναι εδώ να τους ενοχλείτε. Είναι πολύ ωραίο μαζί να το μοιραζόμαστε. Όποιο παιδί χρειάζεται κάτι να έρχεται πάνω. Εύχομαι γρήγορα να συνέλθουμε από αυτό. Ξανά λέω προσευχόμαστε όλοι για τη συμμαθήτριά σας και ευχόμαστε το καλύτερο. Αν έχω κάποιο νεότερο θα σας ενημερώσω».