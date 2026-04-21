«Επιθετική γωνία» την Κυριακή: Θεατρικό γέλιο και μετά... χορός για όλους στην πίστα

Aυτή την Κυριακή 26 Απριλίου στις 7 μ.μ. μια πολυπρόσωπη ομάδα συμπολιτών με πάγιες καλλιτεχνικές «ανησυχίες» και καρναβαλικά «παράσημα», επανέρχεται… off season. Ανεβάζουν την σπονδυλωτή παράσταση διασκεδαστικών, σατιρικών σκετς «Η επιθετική γωνία» σε συνδυασμό με αθάνατα χορευτικά hits.

Συγκεκριμένα, μας δίνουν ραντεβού στα Αστέρια Live της Οθωνος Αμαλίας- εκεί που τρελαίνει κόσμο το καθιερωμένο show party «Ταλέντα» εδώ και χρόνια. Σε μεγάλα κέφια, μας καλούν να γελάσουμε με τα κείμενα των Κωνταντίνου Μάγνη και Λυκούργου Σταυρουλόπουλου και το υποκριτικό ταμπεραμέντο ενός αχτύπητου ερασιτεχνικού θιάσου. Η σκηνοθεσία είναι της expert στο είδος Μαριμίλλης Ασημακοπούλου.

Στην εκδήλωση θα συμβάλλουν και οι djs Γιώργος Γκανασούλης και Γιάννης Τζόβολος με ξεσηκωτικά, νοσταλγικά τραγούδια.