«Επιθετική γωνία» την Κυριακή: Θεατρικό γέλιο και μετά... χορός για όλους στην πίστα

Ένα ραντεβού- έκπληξη χάρη στο απαράμιλλο κέφι γνωστών συμπολιτών από τα καρναβαλικά δρώμενα και το χώρο της διασκέδασης
Aυτή την Κυριακή 26 Απριλίου στις 7 μ.μ. μια πολυπρόσωπη ομάδα συμπολιτών με πάγιες καλλιτεχνικές «ανησυχίες» και καρναβαλικά «παράσημα», επανέρχεται… off season. Ανεβάζουν την σπονδυλωτή παράσταση διασκεδαστικών, σατιρικών σκετς «Η επιθετική γωνία» σε συνδυασμό με αθάνατα χορευτικά hits.
Συγκεκριμένα, μας δίνουν ραντεβού στα Αστέρια Live της Οθωνος Αμαλίας- εκεί που τρελαίνει κόσμο το καθιερωμένο show party «Ταλέντα» εδώ και χρόνια. Σε μεγάλα κέφια, μας καλούν να γελάσουμε με τα κείμενα των Κωνταντίνου Μάγνη και Λυκούργου Σταυρουλόπουλου και το υποκριτικό ταμπεραμέντο ενός αχτύπητου ερασιτεχνικού θιάσου. Η σκηνοθεσία είναι της expert στο είδος Μαριμίλλης Ασημακοπούλου.
Στην εκδήλωση θα συμβάλλουν και οι djs Γιώργος Γκανασούλης και Γιάννης Τζόβολος με ξεσηκωτικά, νοσταλγικά τραγούδια.
Η αφίσα της εκδήλωσης
Φωτογραφίες από τις πρόβες
ΠΟΙΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ
Αποστολόπουλος Νίκος, Γιαννακόπουλος Γιάννης, Γκανασούλης Γιώργος, Γκουβίτσου Ηρώ , Ζαφειροπούλου Γεωργία, Καραμπέτσος Δημοσθένης , Καραίσκου Κωνσταντίνα, Κουρμπανάς Δημήτρης, Κυριακόπουλος Γιώργος, Κωνσταντινίδη Νάντια, Κωνσταντινίδη Νάνσυ, Κωνσταντινόπουλος Τάκης, Μιχαλόπουλος Γιώργος, Μπουρλή Χρύσα, Πανής Παντελής, Πανoύτσος Χάρης, Παπαχριστοπούλου Ριάννα, Πατρινού Νατάσα, Πολυμεροπούλου Βίκυ, Ρόδης Γιώργος, Ροδοπούλου Τζούλια, Σταυρουλόπουλος Λυκούργος, Τομαράς Παναγιώτης, Τζόβολος Γιάννης, ΤσούλουΓεωργία, Φραγκονικολόπουλος Γιώργος, Χριστόπουλος Δημήτρης.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ
Κοστούμια: Γεωργία Τσούλου, Βίκυ Πολυμεροπούλου
Σκηνικά: Σάκης Πεφτίκογλου
Μακιγιάζ: Vasiliki Zorba
Hair artist: Abige
Αφίσα: Φίλιππος Μποτώνης
Επιμέλεια παραγωγής: Γιάννης Γιαννακόπουλος
Προβλέπεται μεγάλο συναπάντημα!
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
-VZ Vasiliki Zorba, Μαιζώνος 36
-Abige, Καποδιστρίου 28
