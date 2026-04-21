Παρέμβαση ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας σε Κυρανάκη για το τρένο- Καραχάλιος: «Μη τήρηση των επανειλημμένων δεσμεύσεων, δημιουργεί αντικειμενικό κενό αξιοπιστίας»

να αποστείλει άμεσα τους τεχνικούς φακέλους, να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις απόρριψης, και να παρουσιάσει τεκμηριωμένη πρόταση για τη διέλευση του σιδηροδρόμου έως το νέο λιμάνι της Πάτρας. Όπως υπογραμμίζεται, η περαιτέρω μη ανταπόκριση «δεν μπορεί πλέον να εκληφθεί ως διοικητική υστέρηση, αλλά ως πολιτική επιλογή».

Ο κ. Καραχάλιος επισημαίνει ότι η λειτουργία Ομάδας Εργασίας χωρίς πρόσβαση στα κρίσιμα στοιχεία καθιστά τη διαδικασία ουσιαστικά κενή περιεχομένου. «Όπως γίνεται αντιληπτό το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας δεν μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά σε έναν σχεδιασμό που δεν στηρίζεται σε πλήρη και διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα» αναφέρεται χαρακτηριστικά

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας περιγράφει μια μακρά ακολουθία αιτημάτων από το 2024 έως σήμερα, τα οποία, όπως σημειώνει, παραμένουν αναπάντητα.

εξελίσσεται διαδικασία σχεδιασμού χωρίς πρόσβαση στα κρίσιμα τεχνικά δεδομένα, «λειτουργεί» Ομάδα Εργασίας χωρίς τεκμηριωμένο υπόβαθρο άρα και αντικείμενο, διατυπώνονται κατευθύνσεις χωρίς συστηματική αξιολόγηση των απορριφθέντων σεναρίων. Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν διασφαλίζεται ούτε η τεχνική εγκυρότητα ούτε η χρηματοδοτική αξιοπιστία μιας νέας πρότασης.»

Ο κ. Καραχάλιος κάνει λόγο για έλλειμμα διαφάνειας και αξιοπιστίας, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς πρόσβαση στους φακέλους που υποβλήθηκαν στο Connecting Europe Facility II (CEF II), δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός επανασχεδιασμός του έργου. «Η γνώση των λόγων απόρριψης των προηγούμενων υποβολών δεν αποτελεί απλώς χρήσιμη πληροφορία. Αποτελεί αναγκαία συνθήκη για οποιονδήποτε σοβαρό επανασχεδιασμό» αναφέρει ο κ. Καραχάλιος και συνεχίζει: «Παρά ταύτα, στην παρούσα φάση:

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, με επιστολή του Προέδρου του, Βαγγέλη Καραχάλιου, προς τον Υπουργό Υποδομών Κώστα Κυρανάκη, ε πανέρχεται στο θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας, εστιάζοντας στη συνεχιζόμενη άρνηση αποστολής κρίσιμων τεχνικών στοιχείων παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του προς το Υπουργείο και τις κατά καιρούς δεσμεύεις της πολιτικής ηγεσίας.

ΘΕΜΑ: Επανειλημμένα αναπάντητα αιτήματα για παροχή τεχνικών δεδομένων και στοιχείων για την Σιδηροδρομική Σύνδεση Πάτρας

Αξιότιμε κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας επανέρχεται σε ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμεί επί μακρόν και το οποίο πλέον δεν συνιστά απλώς διοικητική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα ουσίας που αφορά τη διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και την αξιοπιστία του σχεδιασμού για ένα εθνικής σημασίας έργο υποδομής: τη σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας.

Η διαδρομή των ενεργειών που έχουν προηγηθεί είναι απολύτως σαφής, τεκμηριωμένη και διαρκώς επαναλαμβανόμενη, χωρίς μέχρι σήμερα αποτέλεσμα:

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1439/18.07.2024 έγγραφό μας προς τον τότε Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ζητήθηκε η αποστολή των πλήρων τεχνικών φακέλων που υποβλήθηκαν στο CEF II (Connecting Europe Facility II), καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας και των αιτιολογημένων παρατηρήσεων απόρριψης. Το αίτημα αυτό δεν ήταν τυπικό· αφορούσε τη στοιχειώδη βάση για την κατανόηση των λόγων μη ένταξης ενός έργου σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων, ενημερωθήκαμε ότι το ανωτέρω έγγραφο δεν είχε πρωτοκολληθεί, παρά το γεγονός ότι είχε αποσταλεί ορθά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μας υποδείχθηκε δε να το επανυποβάλουμε στο ίδιο ακριβώς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο είχε αρχικώς αποσταλεί. Το έγγραφο επανεστάλη χωρίς καμία μεταβολή στο περιεχόμενό του και, στην περίπτωση αυτή, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, πλην όμως ούτε τότε υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1677/25.09.2024 έγγραφό μας προς τον Πρωθυπουργό, το ζήτημα τέθηκε στο ανώτατο επίπεδο, επισημαίνοντας ότι η επαναλαμβανόμενη απόρριψη του έργου καθιστά επιβεβλημένη την πλήρη τεχνική αποτίμηση των προηγούμενων υποβολών. Ούτε στην περίπτωση αυτή υπήρξε ανταπόκριση.

Στη σύσκεψη της 11.12.2025 στην Πάτρα, το αίτημα τέθηκε εκ νέου από εμένα προσωπικά ως πρώτη προτεραιότητα. Εκ μέρους σας αναλήφθηκε ρητή δημόσια δέσμευση για την άμεση αποστολή των δύο τεχνικών φακέλων, με σχετική εντολή προς τη διοίκηση της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ. Η δέσμευση αυτή δεν υλοποιήθηκε.

Σε συνέχεια της υπ’ αρ. 25527/13-02-2026 επιστολής σας για τη συγκρότηση Κοινής Ομάδας Εργασίας, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, με το υπ’ αρ. πρωτ. 311/24.02.2026 έγγραφό του, επανέλαβε το αίτημα και το έθεσε ρητά ως προϋπόθεση ουσιαστικής συμμετοχής στη διαδικασία διαμόρφωσης πρότασης.

Κατά τη σύσκεψη της 20 Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας, η ίδια δέσμευση επαναλήφθηκε δημοσίως. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση.

Η ακολουθία αυτή δεν συνιστά απλώς χρονική καταγραφή. Συνιστά πλήρη τεκμηρίωση ότι ένα απολύτως συγκεκριμένο, επαναλαμβανόμενο και θεσμικά εύλογο αίτημα παραμένει αναπάντητο σε όλα τα επίπεδα.

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,

Το αίτημα αυτό δεν αφορά ενημέρωση γενικού χαρακτήρα. Αφορά τον πυρήνα της τεχνικής επάρκειας του έργου. Η σιδηροδρομική σύνδεση της Πάτρας αποτελεί τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) και υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο αξιολόγησης ως προς:

την τεχνική ωριμότητα,

τη χρηματοδοτική βιωσιμότητα,

τη μεθοδολογία ανάλυσης κόστους–οφέλους,

τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του μηχανισμού CEF.

Η γνώση των λόγων απόρριψης των προηγούμενων υποβολών δεν αποτελεί απλώς χρήσιμη πληροφορία. Αποτελεί αναγκαία συνθήκη για οποιονδήποτε σοβαρό επανασχεδιασμό. Παρά ταύτα, στην παρούσα φάση:

εξελίσσεται διαδικασία σχεδιασμού χωρίς πρόσβαση στα κρίσιμα τεχνικά δεδομένα,

«λειτουργεί» Ομάδα Εργασίας χωρίς τεκμηριωμένο υπόβαθρο άρα και αντικείμενο,

διατυπώνονται κατευθύνσεις χωρίς συστηματική αξιολόγηση των απορριφθέντων σεναρίων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν διασφαλίζεται ούτε η τεχνική εγκυρότητα ούτε η χρηματοδοτική αξιοπιστία μιας νέας πρότασης.

Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας είναι ο μόνος φορέας που, επί δύο έτη, επιμένει στη θεμελιώδη προϋπόθεση κάθε σοβαρού σχεδιασμού δημόσιων τεχνικών και αναπτυξιακών έργων: τη γνώση των πραγματικών δεδομένων. Η τεχνική επάρκεια ενός έργου δεν προκύπτει από διαδικασίες διαβούλευσης χωρίς δεδομένα, ούτε από προφορικές περιγραφές, από Δελτία Τύπου ή αποσπασματικές αναφορές. Προκύπτει από:

πλήρη γνώση των προηγούμενων υποβολών,

τεκμηριωμένη αποτίμηση των απορρίψεων,

συστηματικό επανασχεδιασμό με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Η επιμονή μας στη διάθεση των στοιχείων αυτών δεν συνιστά επιλογή αντιπολιτευτικής στάσης. Αποτελεί στοιχειώδη θεσμική υποχρέωση.

Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε εκ νέου και με σαφήνεια:

να μας αποστείλετε τους δύο πλήρεις τεχνικούς φακέλους που υποβλήθηκαν στο CEF II όπως έχετε δεσμευτεί,

να κοινοποιήσετε τη σχετική αλληλογραφία και τις αιτιολογημένες παρατηρήσεις απόρριψης,

να διαβιβάσετε εγγράφως την τεχνικά τεκμηριωμένη πρόταση που το Υπουργείο προωθεί για τη διέλευση του σιδηροδρόμου από την Πάτρα έως το Νέο Λιμάνι.

Η περαιτέρω μη ανταπόκριση σε ένα σαφώς διατυπωμένο, τεκμηριωμένο και επανειλημμένο αίτημα δεν μπορεί πλέον να εκληφθεί ως διοικητική υστέρηση, αλλά ως πολιτική επιλογή που επηρεάζει ουσιωδώς τους όρους με τους οποίους εξελίσσεται η διαδικασία σχεδιασμού.

Η απουσία τεχνικών δεδομένων και η μη τήρηση των επανειλημμένων δεσμεύσεων δημιουργεί ένα αντικειμενικό κενό αξιοπιστίας στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως γίνεται αντιληπτό Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας δεν μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά σε έναν σχεδιασμό που δεν στηρίζεται σε πλήρη και διαθέσιμα τεχνικο-οικονομικά δεδομένα.