Ο Αντιπεριφερειάρχης Φ. Ζαΐμης στην συνάντηση της θεματικής κοινότητας «Green Living Areas» στην Αθήνα

Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Η τρίτη συνάντηση της Θεματικής Κοινότητας «Green Living Areas» του Προγράμματος Interreg Euro-MED 2021–2027, πραγματοποιείται την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, στην Αθήνα, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό της ρόλο στην προώθηση ευρωπαϊκών συνεργασιών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν 150 εκπρόσωποι από 25 έργα που υλοποιούνται σε χώρες της Μεσογείου. Βασικός σκοπός είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η παρουσίαση εργαλείων, μεθόδων και λύσεων που έχουν αναπτυχθεί σε μεσογειακό επίπεδο και η ενίσχυση της συνεργασίας.

«Η φιλοξενία της σημαντικής αυτής συνάντησης στην Ελλάδα και η ανάληψη της διοργάνωσης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο της Περιφέρειας στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διακρατική συνεργασία στη Μεσόγειο», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.

Το έργο διακυβέρνησης “Green Living Areas Thematic Community” «Community4LivingAreas» (Διάλογος για τις Περιοχές Διαβίωσης), υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Euro-MED 2021-2027.

Η ατζέντα της εκδήλωσης, στον σύνδεσμο: https://green-living-areas.interreg- euro-med.eu/2026/04/14/explore-the-detailed-agenda-for-the-gla-annual- community-event-2026-in-athens/