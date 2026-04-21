Έκρηξη στους Αμπελοκήπους: Πρόταση απαλλαγής για τον Νίκο Ρωμανό και ακόμα δύο άτομα

Στην ύπαρξη μιας οργάνωσης με στόχο άγνωστη κρατική δομή κατέληξε η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Αλεξάνδρα Πίσχοινα, η οποία πρότεινε την καταδίκη δύο κατηγορουμένων για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31/10/2024. Ζήτησε παράλληλα να απαλλαχθούν λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» ο Νίκος Ρωμανός και ακόμη δύο κατηγορούμενοι.

Η εισαγγελικής λειτουργός αναφερόμενη στο Νίκο Ρωμανό επεσήμανε τα αποτελέσματα της έκθεσης δακτυλοσκόπησης όπου αναγραφόταν ότι «εντός σχισμένης και ρυπαρής σακούλας απορριμμάτων Σάνιτας βρέθηκε τυλιγμένο όπλο» πάνω στην οποία εντοπίστηκε ένα τμήμα εξωτερικού δακτυλικού αποτυπώματος του Νίκου Ρωμανού και ένα εσωτερικό του πέμπτου κατηγορουμένου.Παράλληλα, «διαπιστώθηκε πως εκτός από τα αποτυπώματα κατηγορουμένων υπήρχαν κι άλλα αταυτοποίητα. Το γεγονός αυτό μαρτυρά ότι το πρώτον η σακούλα δεν είναι μιας χρήσεως και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές… δεν μπορώ να φανταστώ ότι χρειάστηκαν πέντε άνθρωποι για να βάλουν τα όπλα σε μια τσάντα… Είναι δυνατόν να πήρε μέτρα για να είναι καθαρό το όπλο αλλά να μην έκανε το ίδιο και για τη σακούλα; Λάβετε υπόψη σας ότι το ιδεολογικό πεδίο του χώρου έχει πολυσυλλεκτικό σκοπό και μια σακούλα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί για ειρηνικό ή και για πολεμικό σκοπό όχι από τον ίδιο άνθρωπο» ανέφερε η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «από την έκρηξη και μέχρι τη σύλληψη καμία συνήθεια τους δεν άλλαξε ούτε πανικός ούτε διάθεση απόκρυψης. Οι όποιες ενδείξεις δεν αναδείχθηκαν στο δικαστήριο σας ως πλήρης αποδείξεις. Σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση εγείρονται πολύ σοβαρές αμφιβολίες για αυτό ζητώ την απαλλαγή τους. Αντίστοιχα ζητώ την απαλλαγή του τρίτου κατηγορούμενου όλες τις πράξεις για τους ίδιους λόγους αφού απλά συνοδεύσει την σχέση τους σε ένα ραντεβού».

Ως προς τις δύο πρώτες κατηγορούμενες, η εισαγγελέας κατέληξε ότι αποδείχθηκε ότι τέλεσαν τις ακόλουθες πράξεις κατά περίπτωση: συγκρότηση και ένταξη τρομοκρατικής οργάνωσης, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών.

πηγή news247.gr