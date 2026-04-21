Πανελλήνιο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ: Ίκαρος Καστριτσίου και Πρόοδος Βουτζάς στην κορυφή

Σε πρωτοφανείς επιτυχίες στην ιστορία τους έφτασαν στις 17/04 στην Πάτρα ο ΑΕΣ Ίκαρος Καστριτσίου και η Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας.

Στην ολοκλήρωση του ομαδικού στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πινγκ πονγκ αθλητών και αθλητριών έως 15 ετών ο Ίκαρος κατέκτησε τον τίτλο στο ομαδικό παίδων, η Πρόοδος στο ομαδικό κορασίδων και για πρώτη φορά πέτυχαν τέτοια διάκριση στον θεσμό.

Ο Ίκαρος ήταν 2ο φαβορί και στο οικείο έδαφος της αχαϊκής πρωτεύουσας κατέβαλλε σε συναρπαστικό τελικό τον ΑΟ Πεύκης (Νο 1) με 3-2. Μετά το σερί του Ποσειδώνα Λουτρακίου από το 2022 έως το 2025 τα σκήπτρα έμειναν σε ομάδα από την Πελοπόννησο, επιπλέον το Καστρίτσι προσθέτει περήφανα το όνομά του δίπλα σε τρεις ακόμα ομάδες από την Αχαΐα και την Κορινθία, που έχουν γευτεί την πανελλήνια πρωτιά στους παίδες: Τον Σπόρτινγκ Πάτρας, την ΕΑ Βόχας και την Παγώνα Πάτρας.

Η Πρόοδος προχώρησε ως 1ο φαβορί και με συνολικά πέντε νίκες έφτασε στην κορυφαία διάκριση. Στον καθοριστικό αγώνα η ομάδα από τον Νέο Βουτζά νίκησε το Ηράκλειο 2001 με 3-0 και επανέφερε τα πρωτεία των κορασίδων στην Αττική ύστερα από τη διετία των Χανίων (2024) και της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης (2025). Μάλιστα, οι φιναλίστ του τελικού ήταν από την Αττική για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια (με Άρη 2006 και Τελαμώνα Σαλαμίνας τότε).

Με τον Θεοφάνη-Φρίξο Μαρκουλάκη στους παίδες και την Ελπίδα Τασιού στις κορασίδες να φορούν στον λαιμό τους τα χρυσά μετάλλια του απλού ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (19/04), στην Πάτρα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα επιτραπέζιας αντισφαίρισης 2025-2026 για τα παιδιά έως 15 ετών.

Ο Χανιώτης Μαρκουλάκης, που φέτος συνεργάζεται με τον ΑΟ Πεύκης, επιβεβαίωσε από τη θέση του 1ου φαβορί το υψηλό αγωνιστικό του επίπεδο. Στα 13 του χρόνια πήρε ήδη τον πανελλήνιο τίτλο στους παίδες και τον πρόσθεσε στους αντίστοιχους των μίνι παμπαίδων (πρόπερσι) και των παμπαίδων (πέρσι). Στον τελικό νίκησε τον Απόστολο Βατσακλή του ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης με 4-0 σετ.

Η Τασιού από τον Θερμαίο της Θεσσαλονίκης είχε επίσης εξαιρετική πορεία στο ταμπλό και εντυπωσιακή απόδοση στον τελικό ως 4ο φαβορί. Στον καθοριστικό αγώνα η 14χρονη διεθνής ξεπέρασε την Chen Yudie του Εσπέρου Καλλιθέας με 4-0 σετ και πανηγύρισε το δεύτερο πανελλήνιο τρόπαιο στο σημαντικότερο αγώνισμα μετά από εκείνον στις μίνι παγκορασίδες το 2023.

Οι νικητές του απλού είχαν κατακτήσει νωρίτερα την 1η θέση και στο διπλό των κατηγοριών τους. Στο διπλό παίδων ο Μαρκουλάκης επικράτησε με τον Μανώλη Τζούγκαρη, επίσης του ΑΟ Πεύκης και η Τασιού με την Αναστασία Μιχάλαρου της Προόδου Βουτζά Ραφήνας.

Στο παρκέ του γυμναστηρίου Παναγίας Αλεξιώτισσας έγινε και η Μιχάλαρου ένα από τα κεντρικά πρόσωπα. Πήρε την πρωτιά και στο διπλό μικτό με συμπαίκτη τον Απόστολο Βατσακλή και μαζί με το ομαδικό την Παρασκευή συγκέντρωσε τρία χρυσά μετάλλια.

Η Πάτρα φιλοξένησε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της παιδικής κατηγορίας για δεύτερη φορά την τελευταία 5ετία. Με καλές αγωνιστικές συνθήκες και σωστή οργάνωση η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. (Τοπική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου) παρουσίασε θετική εικόνα σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Πολύτιμη παράλληλα ήταν άλλη μια φορά η στήριξη από τον δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι οικοδεσπότες εξασφάλισαν ιντερνετική ζωντανή μετάδοση και για το τελικό στάδιο του πρωταθλήματος. Το σημερινό λινκ μέσα από το κανάλι της ομοσπονδίας στο youtube

Τα δύο πρώτα φαβορί έγιναν φιναλίστ του τελικού στο απλό παίδων. Ο Θεοφάνης Μαρκουλάκης, που ήταν στην κορυφή του ταμπλό, παρουσίασε εξαιρετικό ρυθμό από την αρχή ως το τέλος και επιβλήθηκε του Απόστολου Βατσακλή με 4-0 σετ. Πέρασε απόλυτα το παιχνίδι του, αντίθετα ο 15χρονος αθλητής του ΣΠΑΛΠ, που πριν από δύο μήνες είχε νικήσει με 3-2 τον σημερινό του αντίπαλο στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ21, δεν απέδωσε σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες (11-3, 11-5, 11-2, 11-6).

Στην πορεία του μέχρι τον τελικό ο Μαρκουλάκης απέκλεισε αρχικά το Σάββατο τον Ευθύμη Παναγιωτίδη (ΟΕΑ Θεσσαλονίκης) με 3-0 στους «32» και τον Κυριάκο Ξυδά (ΑΣΕΑ Καβάλας) επίσης με 3-0 σετ στους «16». Σήμερα κατέβαλλε τον Γιώργο Κούβελα (ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης) με 3-0 στην 8άδα και τον Σπύρο Φουσέκη με 4-1 σετ στην 4άδα.

Ομοίως ο Βατσακλής νίκησε χτες τον Αλέξανδρο Θεοδωρίδη (Πέρα Θεσσαλονίκης) με 3-0 στον 1ο γύρο και τον Παναγιώτη Μητσόπουλο (ΟΕΑ Θεσσαλονίκης) με 3-1 στον 2ο. Την Κυριακή έκαμψε τον Μάξιμο Πολυχρονόπουλο (Ίκαρος Καστριτσίου) με 3-1 στα προημιτελικά και τον Μανώλη Τζούγκαρη με 4-0 σετ στα ημιτελικά.

Στο απλό κορασίδων έφτασαν στον καθοριστικό αγώνα για την πρωτιά οι συνομήλικες Ελπίδα Τασιού και Chen Yudie. Η Θεσσαλονικιά προχώρησε ως νούμερο 4 και πιστοποιώντας την πολύ καλή της κατάσταση στο πρωτάθλημα πέτυχε εμφατική νίκη κόντρα στο νούμερο 1 με 4-0 σετ. Το 3ο και το 4ο σετ τα πήρε στην παράταση, μάλιστα στον επίλογο γύρισε την κατάσταση από 7-10 πίσω (11-8, 11-5, 16-14, 13-11). Επίσης σε πατρινό έδαφος η κινεζικής καταγωγής αθλήτρια είχε αγωνιστεί και στον πανελλήνιο τελικό των παγκορασίδων πριν από δύο χρόνια και τότε είχε επικρατήσει.

Στο ταμπλό των «32» η Τασιού είχε bye στον 1ο γύρο και στον 2ο απέκλεισε τη Νικολέτα Περδικάρη του Χολαργού με 3-0 σετ. Σήμερα νίκησε στα προημιτελικά την Αργυρώ Κουτρουμπά (Ηράκλειο 2001) με 3-0 και στα ημιτελικά την Αναστασία Μιχάλαρου με 4-2 σετ.

Στο ταμπλό των «32» η Chen (που μετείχε και στους τρεις τελικούς των ατομικών αγωνισμάτων) προχώρησε αρχικά bye και μετά κατέβαλλε με 3-0 σετ τη Μαρκέλλα Σγούτα από το Ηράκλειο 2001 με 3-0 σετ. Την Κυριακή ξεπέρασε την Αλεξάνδρα Μαυρίδη (Προφήτης Ηλίας Πειραιά) επίσης στα τρία σετ στην 8άδα και την Ανθή Τούλια με 4-0 στην 4άδα.

Στο διπλό παίδων έφτασαν στην πρωτιά οι Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης/Μανώλης Τζούγκαρης ως 1ο φαβορί. Στον τελικό νίκησαν με 3-1 σετ το νούμερο 2, τους Σπύρο Φουσέκη/Στέφανο Μαυροματάκη. Ο επιθετικός Μαρκουλάκης και ο Τζούγκαρης με το αμυντικό «δοντάκι» γνωρίζονται άριστα από τις κοινές προπονήσεις στα Χανιά κι έβγαλαν ξανά καλό συνδυαστικό παιχνίδι. Εποικοδομητική συνεργασία έχουν και οι συμπαίκτες στον Ίκαρο, που μείωσαν το σκορ κι έχασαν στις λεπτομέρειες το 4ο σετ (11-6, 11-7, 6-11, 11-9).

Τα δύο πρώτα φαβορί διεκδίκησαν το χρυσό μετάλλιο και στο διπλό κορασίδων. Από τη θέση 2 πρώτευσαν η δεξιόχειρας Ελπίδα Τασιού και η αριστερόχειρας. Αναστασία Μιχάλαρου. Πήραν στην παράταση το προβάδισμα απέναντι στην Ανθή Τούλια με το αμυντικό στυλ παιχνιδιού και την Chen Yudie και αυτό τις τόνωσε και ψυχολογικά. «Γεμάτα» ήταν και τα επόμενα σετ, αλλά οι νικήτριες είχαν τις διεξόδους στα πιο δύσκολα σημεία κι έφτασαν στο τελικό 3-0 σετ (14-12, 11-7, 11-8).

Στο διπλό μικτό προχώρησαν μέχρι τον τελικό οι Απόστολος Βατσακλής/Αναστασία Μιχάλαρου από την κορυφή του ταμπλό και οι Σπύρος Φουσέκης/Chen Yudie από τη βάση. Σε έναν συνδυασμό δεξιόχειρα επιθετικού με αριστερόχειρα και κομπίνα λάστιχο το 1ο φαβορί πέρασε το παιχνίδι του κι έφτασε στη νίκη με 3-0 σετ. Ο Βατσακλής και Μιχάλαρου αξιοποίησαν τα σερβίς τους σε μεγάλο βαθμό και πήραν από νωρίς προβάδισμα σε όλα τα σετ (11-6, 11-5, 11-7).

Τις απονομές των επάθλων έκαναν η πρόεδρος του 3ου δημοτικού διαμερίσματος Πατρέων Ρένα Σκαρλάτου, ο θρυλικός πρώην πρωταθλητής Ελλάδας και «χρυσός» Μεσογειονίκης Δημήτρης Ζήκος, που έλκει την καταγωγή του από την Πάτρα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΦΟΕπΑ Παναγιώτης Τζόβολος, ο β’ αντιπρόεδρος του ΔΣ και πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Νίκος Φιλιππακόπουλος και το μέλος του ΔΣ και υπεύθυνη διαχείρισης υλικού Δήμητρα Κουμουνδούρου.

Ο Νίκος Φιλιππακόπουλος έκανε σύντομο αποχαιρετισμό ώστε να συγχαρεί τους νικητές και όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή τους και να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν στην οργανωτική επιτυχία του πρωταθλήματος, δηλαδή τον δήμο, την Περιφέρεια και τους χορηγούς. Τέλος, θέλησε να ευχαριστήσει και τους παλιούς πρωταθλητές Δημήτρη Ζήκο και Φάνη Αλεξανδρίδη για την παρουσία τους στη διοργάνωση.

Οι νικητές και οι νικήτριες σε κάθε αγώνισμα:

ΑΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:

Θεοφάνης Μαρκουλάκης (ΑΟ Πεύκης)

Απόστολος Βατσακλής (ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης)

Σπύρος Φουσέκης (Ίκαρος Καστριτσίου)

-. Μανώλης Τζούγκαρης (ΑΟ Πεύκης)

ΑΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

Ελπίδα Τασιού (ΑΟ Θέρμης Θερμαίος)

Chen Yudie (Έσπερος Καλλιθέας)

Αναστασία Μιχάλαρου (Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας)

-. Ανθή Τούλια (Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας)

ΔΙΠΛΟ ΠΑΙΔΩΝ:

Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης/Μανώλης Τζούγκαρης (ΑΟ Πεύκης)

Σπύρος Φουσέκης/Στέφανος Μαυροματάκης (Ίκαρος Καστριτσίου)

Γιώργος Σασσάνης/Δημήτρης-Μάριος Αλεξανδρίδης (Τελαμών Σαλαμίνας)

-. Νίκος Αλεξίδης/Μάξιμος Πολυχρονόπουλος (Πέρα Θεσσαλονίκης/Ίκαρος Καστριτσίου)

ΔΙΠΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ:

Ελπίδα Τασιού/Αναστασία Μιχάλαρου (ΑΟ Θέρμης Θερμαίος/Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας)

Ανθή Τούλια/Chen Yudie (Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας/Έσπερος Καλλιθέας)

Αγγελική Ντουρλουντάδου/Αφροδίτη Σαρικάκη (Ηράκλειο 2001/Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας)

-. Κλειώ Μαδέση/Αργυρώ Κουτρουμπά (ΑΟ Ηράκλειο 2001)

ΔΙΠΛΟ ΜΙΚΤΟ:

Απόστολος Βατσακλής/Αναστασία Μιχάλαρου (ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης/Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας)

Σπύρος Φουσέκης/Chen Yudie (Ίκαρος Καστριτσίου/Έσπερος Καλλιθέας)

Νίκος Αλεξίδης/Κλειώ Μαδέση (Πέρα Θεσσαλονίκης/ΑΟ Ηράκλειο 2001)

-. Θεοφάνης Μαρκουλάκης/Ελπίδα Τασιού (ΑΟ Πεύκης/ΑΟ Θέρμης Θερμαίος)