Μεγάλη φωτιά σε χώρο ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη: Μήνυμα του 112 - «κλείστε πόρτες και παράθυρα»

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή
Μήνυμα του 112 ήχησε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, που προειδοποιεί για τη φωτιά που ξέσπασε σε εταιρεία ανακύκλωσης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους για να αποφύγουν τους πυκνούς καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή.
«Πυρκαγιά σε χώρο ανακύκλωσης στο Βιομηχανικό Πάρκο Νεωχορούδας Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα εκτάκτου ανάγκης.
Όταν τα φάρμακα θα έρχονται με drone -Τι σχεδιάζεται για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα μέσα από το έργο «Air4HEALTH»
Τα πανεπιστημιακά πτυχία των 300 της Βουλής: Ποιοι σπούδασαν, ποιοι όχι και ποιοι δεν ολοκλήρωσαν
Αγωνία για την εξαφάνιση 43χρονης μητέρας τριών παιδιών από το Ηράκλειο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr