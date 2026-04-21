Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ρουσφέτια και η υποκρισία του Πολιτικού συστήματος

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο οργανισμός που έχει την ευθύνη για τις καταβολές των αγροτικών επιδοτήσεων τα τελευταία χρόνια.

Για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη που εμπλέκονται, η Ελλάδα έχει πάρει πάνω από 181 δις υπό μορφή αγροτικών επιδοτήσεων από το 1983 και μας έχουν επιβληθεί πάνω από 2,7 δις σε πρόστιμα για κακοδιαχείριση των επιδοτήσεων. Από αυτά μόνο τα 435 εκατομμύρια αφορούν την τελευταία περίοδο και έχει γίνει πολιτικός σεισμός. Για τα προηγούμενα 2,2 δις ούτε γάτα ούτε ζημιά, έτσι για να καταλάβουμε την υποκρισία και την αλα ‘καρτ ευαισθησία του πολιτικού συστήματος.

Η ΕΕ διαθέτει περίπου 53 δις ανα έτος για να υποστηρίζει τις Ευρωπαϊκές αγροτικές και κτηνοτροφικές παραγωγές.

Ποιες είναι οι πραγματικές επιδοτήσεις των αγροτικών παραγωγών και των κτηνοτρόφων από αυτές τις επιδοτήσεις κανείς δεν γνωρίζει και μάλλον κανείς δεν θέλει να μάθει.

Και το λέω αυτό γιατί όλη η Ελλάδα αυτοσαρκάζεται επι σειρά ετών ειρωνευόμενη τον εαυτόν της για την γνωστή παραγωγικότητα των επιδοτήσεων που αντί για αγορές τρακτέρ έγιναν αγορές πολυτελών αυτοκινήτων και αντί για αγορές λιπασμάτων έγιναν έξοδα πολιτισμικών κέντρων ή κοινώς μπουζούκια.

Οι διαμεσολαβήσεις του Πολιτικού συστήματος, κοινώς «ρουσφέτια» για τις καταβολές των επιδοτήσεων σε δικαιούχους και μη, είναι γνωστές σε όλους από το 1983, αλλά σύσσωμη η αντιπολίτευση «πέφτει από τα σύννεφα» υπέρ προβάλλοντας τις καταγγελίες για αυτά τα θέματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία, χωρίς να δώσει ιδιαίτερη σημασία στο περιεχόμενο τους και χωρίς να περιμένει βέβαια και τις δικαστικές αποφάσεις.

Αλλά για να δούμε κατ αρχάς πως ενεπλάκη η Ευρωπαϊκή εισαγγελία στις υποθέσεις των «ρουσφετιών» τις οποίες και επισημοποίησε γιατί εδώ στην χώρα μας ο κόσμος το είχε «τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι».

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την αλλαγή του άρθρου 62 του Συντάγματος και με τον νόμο 4786/2021 και με το ΦΕΚ Α43/23-3-21 έδωσε την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ελέγχει τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Οι παρακολουθήσεις, τηλεφωνικές επισυνδέσεις και οι έρευνες γίνονται από την Ελληνική Αστυνομία και την ΕΥΠ της οποίας άμεσος προϊστάμενος είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης να σημειώσουμε ότι τον νόμο που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή εισαγγελία να ερευνά τους χειρισμούς μας καταψήφισαν όλοι εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι και για την Δημοκρατία και την διαφάνεια «άλλος έχει το όνομα και άλλος την χάρη» τελικά.

Δύο εύλογα ερωτήματα προς την αντιπολίτευση, γεννώνται από την παραπάνω πραγματικότητα.

1. Πως η κυβέρνηση συγκαλύπτει, όταν η ίδια προκαλεί και εξυπηρετεί τις έρευνες, και

2. Οι επισυνδέσεις είναι τελικά καλές ή κακές ή ανάλογα με το τι εξυπηρετεί το κάθε αφήγημα?

Για να ρίξουμε και μία ματιά, με στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2024, στις ανοιχτές έρευνες της εισαγγελίας, σε μερικά από τα κράτη της ΕΕ.

1. Ελλάδα, 84 υποθέσεις με 1,71 δις ζημία

2. Ιταλία, 764 υποθέσεις με 7,05 δις ζημία

3. Γερμανία, 295 υποθέσεις με 5,0 δις ζημιά

4. Ρουμανία, 380 υποθέσεις με 2,57 δις ζημιά

5. Ισπανία, 75 υποθέσεις με 0,48 δις ζημιά

6. Βέλγιο, 79 υποθέσεις με 1,47 δις ζημιά

Με στοιχεία του Μαρτίου 2026, υπάρχουν 1,500 ανοικτές έρευνες στην Ευρώπη με 175 από αυτές στην Ελλάδα.

Ο λόγος που αναφέρω κάποιες από τις περιπτώσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, είναικυρίως για να αναδείξω την γενικότητα του προβλήματος και να αποδομήσω την επιχειρηματολογία του «μαύρου πρόβατου» όπως κάποιοι θέλουν να δείχνουν την χώρα μας.

Αν τώρα δούμε και το περιεχόμενο των δικογραφιών που έχουν έρθει από την εισαγγελία σίγουρα θα παραξενευτούμε για την απίστευτη ελαφρότητα κάποιων εκ των κατηγοριών.

- Ο κος Τσιάρας καταγγέλλεται γιατί παρότρυνε τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθεί καθυστερημένα κάποιος αγρότης 189,9 ευρώ,

- ο κος Μυταράκης καταγγέλλεται γιατί προώθησε μια ηλεκτρονική αλληλογραφία από έναν γεωπόνο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και

- ο κος Καραμανλής γιατί κάποιοι τρίτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συζητούσαν ότι πρέπει να κάνουν κάποιες πληρωμές γιατι το ζήτησαν από το γραφείο του Καραμανλή.

Οι παραπάνω από τις καταγγελίες είναι μέρος των καταγγελιών, αλλά αν και οι υπόλοιπες κατηγορίες είναι αντίστοιχης σοβαρότητας τότε αυτή η κατάσταση προκαλεί άλλα ερωτηματικά και σίγουρα δεν συνιστά καταγγελία «εγκληματικής οργάνωσης» για την κυβέρνηση.

Για να είμαστε δίκαιοι, οποιαδήποτε κομματική διαμεσολάβηση,για να εξυπηρετεί κάποιους πολίτες, μπορεί και δικαίως για αυτούς, αλλά είναι τελικά άδικη για το σύνολο της κοινωνίας.

Η αντιπολίτευση, στην αγωνία της να αναγεννηθεί δημοσκοπικά ψάχνει οτιδήποτε για να σταθεί απέναντι σε μία κυβέρνηση που τουλάχιστον είναι η μόνη που έχει συνεισφέρει στην διαφάνεια των συγκεκριμένων πρακτικών, οδηγώντας κόσμο στην δικαιοσύνη πολύ πριν εμφανισθεί η Ευρωπαϊκή εισαγγελία και ενοχοποιώντας ακόμα και τους δικούς της ανθρώπους, και που καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει κάνει ποτέ.

Έχει ευθύνη η κυβέρνηση για την κακοδιαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων?

Προφανώς και έχει και μεγάλη, αλλά απέχει πολύ από την κατηγορία της «εγκληματικής οργάνωσης» ακόμα και του σκανδάλου. Έχει τεράστια ευθύνη για την ολιγωρία δράσεων για την αντιμετώπιση της κακοδιαχείριση των Ευρωπαϊκών πόρων, την στιγμή που ήξερε πολύ καλά τι συνέβαινε όλα τα χρόνια.

Σπάστε λοιπόν αυγά εκεί στην Νέα Δημοκρατία, και αφήστε τα ρουσφέτια γιατί αυτά είναι η Ελλάδα του χθες και η κοινωνία σας διάλεξε για να πάτε την Ελλάδα στο αύριο.

Κώστας Αγγελάκης

